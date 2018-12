Stiri pe aceeasi tema

- "Pe Magistrala 300, în Statia de cale ferata Apahida, judetul Cluj, o persoana care a traversat neregulamentar a fost lovita de trenul IR 1638, care circula în directia Cluj - Bucuresti. În urma impactului, persoana în cauza a decedat. Circulatia feroviara se desfasoara…

- O persoana a fost lovita de tren, a anunțat un apel miercuri seara la numarul de urgența 112. Evenimentul s-a produs la ora 19,21 in zona Apahida, pe raza localitații Sannicoara, la kilometrul 490+750 m, la al doilea pasaj dupa aerodrom. La locul evenimentului au intervenit echipaje de la ISU Cluj…

- Telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii" si-au ridicat semne de intrebare dupa ce concurenta Mirela a facut publica o fotografie cu ispita alaturi de care a petrecut cel mai mult timp in Thailanda si pentru care a recunoscut ca simte o atractie.

- O crima cu salbaticie a avut loc in comuna Salciua unde un barbat de 60 de ani a murit dupa ce a fost lovit, de mai multe ori, in propria locuința, cu pumnii și capul in piept și abdomen, de catre un tanar de 32 de ani care a intrat fara drept in casa sa. Potrivit unor surse judiciare, crima s-a produs…

- Un barbat și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs, marți dupa amiaza, in municipiul Aiud. Potrivit IPJ Alba, el a fost acroșat de un TIR in timp ce traversa strada Stadionului, prin loc nepermis și fara sa se asigure.

- Un barbat din Barlad aflat pe bicicleta a murit luni pe DE 581 dupa ce a fost lovit de un autoturism cu remorca, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin citat de Agerpres.ro.Potrivit sursei citate, accidentul s a petrecut in zona localitatii Priponesti,…

- Un barbat de 37 de ani, din Romania, și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovit de un automobil la volanul caruia se afla un cetațean al Republii Moldova. Impactul s-a produs la data de 23 septembrie in localitatea Cristești.

- Un barbat in varsta de 45 de ani din comuna Mogoș a fost accidentat mortal de un tren marfar, in data 11 septembrie, pe raza localitații Cristeștii Ciceului, din județul Bistrița-Nasaud. Pe 11 septembrie in jurul orei 00.30, un barbat din comuna Mogoș, județul Alba, a fost accidentat mortal de un tren…