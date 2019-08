Un barbat a fost injunghiat in fata Ministerului de Interne din Londra Un barbat a fost injunghiat joi in fata Ministerului de Interne, in plin centrul Londrei, a anuntat politia britanica, care a efectuat o arestare, potrivit AFP si Reuters. Contrar a ceea ce anuntase anterior, politia a precizat ca viata victimei nu este in pericol. “Un barbat a fost arestat, suspectat ca ar fi provocat leziuni corporale grave si transportat la un post de politie”, a indicat aceasta, afirmand ca urmeaza sa stabileasca “circumstantele exacte” ale agresiunii. Politia a fost alertata la putin timp dupa ora locala 13:00 (12H00 GMT), izoland zona in care s-a produs incidental, titreaza… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

