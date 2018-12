Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, pe DJ109D, in localitatea Bonț din comuna Fizeșu Gherlii. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu autospeciale descarcerare, echipaje de prim-ajutor,…

- Doua femei din Buftea au fost injunghiate mortal, primele informatii aratand ca un barbat de origine irakiana in varsta de aproximativ 50 de ani si-a omorat iubita si pe mama acesteia. Ulterior, agresorul a intrat intr-o altercatie cu un politist, dupa care a fost impuscat de oamenii legii.

- Doua femei au fost injunghiate mortal de un barbat in Buftea. Conform primelor informatii, politia l a impuscat pe atacator. Potrivit Romania TV, un irakian si a ucis sotia si fiica. Vecinii au sunat la 112, iar cand politia a ajuns, barbatul a devenit violent si a atacat un politist. Oamenii legii…

- Politistii recomanda conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, pentru a reduce gradul de implicare in accidente. Ieri, 21 noiembrie, pe raza judetului Ialomita s-au produs doua accidente de circulatie, soldate cu vatamarea corporala a doua persoane.

- Un al doilea accident rutier, soldat cu moartea unei persoane,a avut loc, luni seara, pe raza municipiului GherlaMai exact, în jurul orei 21.40 pe D.N. 1C, un barbat de 42 de ani din comuna Bontida, judetul Cluj, s-a angajat neregulamentar în traversarea drumului public,…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, cunoscut in lumea interlopa din Arad, a fost impuscat, luni, in picior, pe o strada din oras de catre persoane necunoscute, politistii deschizand un dosar penal pentru tentativa de omor, detinere si uz de arma letala fara drept, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ursul care a ranit, vineri, un barbat pe un camp din Harghita și a creat pagube in gospodarii va fi impușcat. Șeful Consiliului Județean, Csaba Borboly, a spus ca 16 persoane au ajuns la spital dupa ce au fost atacate de urși, precizand ca le va sprijini daca vor sa dea statul in judecata, scrie…

- Ursul care a ranit, vineri, un barbat pe un camp din Harghita si a creat pagube in gospodarii va fi impuscat. Seful Consiliului Judetean, Csaba Borboly, a spus ca 16 persoane au ajuns la spital dupa ce au fost atacate de ursi, precizand ca le va sprijini daca vor sa dea statul in judecata.