Stiri pe aceeasi tema

- Scene infioratoare in urma unui accident produs miercuri dimineața pe DN12A, in dreptul localitații Dofteana din județul Bacau. O mașina s-a rupt in doua, dupa ce a patruns pe contrasens și s-a izbit frontal de o autoutilitara. Șoferul, un tanar de 19 ani, a scapat cu viața in urma impactului violent.…

- "A trecut mai mult de o zi și autoritațile tot nu reușesc sa explice in mod clar motivul legal pentru care un cetațean roman a fost luat de pe strada, dus la poliție intr-un cor de semnale luminoase și acustice și ținut in camera de interogatoriu cateva ore alaturi de copilul sau. Mie, chestiunea…