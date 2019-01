Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzat ca a spart contul de Facebook al iubitei sale, a intrat in mesaje, i-a copiat discutiile private si le-a facut publice, pe pagina personala a femeii. Decizia nu este definitiva.

- Un barbat din București și-a cam bagat nasul pe Facebook-ul iubitei sale, iar aceasta l-a dat in judecata. Timp de doi ani, intre 2012 și 2014, tipul a accesat regulat contul iubitei, așa ca a fost gasit vinovat de „savarșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic”, iar pentru asta a…