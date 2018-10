Stiri pe aceeasi tema

- Felix Dianu, barbatul din Targu Carbunesti acuzat ca si-a ucis cel mai bun prieten pentru a ramane cu sotia acestuia, a fost condamnat astazi la o pedeapsa de 19 ani de inchisoare cu executare de catre Tribunalul Gorj. Cazul a fost supranumit „Elodia 2“, pentru ca victima nu a fost gasita pana acum.

- Crima comisa a avut loc la sfarșitul lunii martie, intr-o padure din Ramnicu Valcea, dupa ce tanara a depus o plangere impotriva fostului iubit cu care nu mai voia sa continue relația. Barbatul a dus-o pe fata de 19 ani in padure, unde s-au certat, iar tanarul și-a ieșit din minți și a lovit-o…

- "Regret acest lucru atat de mult, nu-mi vine sa cred ca am facut-o", a declarat Krasimirov, referindu-se la asasinarea lui Marinova. Avocatul tanarului a cerut ca sedinta sa se tina cu usile inchise, insa tribunalul de la Ruse a respins cererea. Avocatul a venit la Krasimirov dupa ce…

- Alin Minciunescu este acuzat ca in august 2017 a injunghiat mortal o femeie de 69 de ani in centrul orașului Mioveni. Barbatul a fost trimis in judecata, dupa ce, in decembrie 2017 a fost supus unei expertize psihiatrice. Aceasta a stabilit ca in momentul comiterii faptei a avut discernamant, dar…

- Un tribunal din Germania a condamnat un migrant afgan la opt ani și jumatate de inchisoare, pentru ca și-a omorat fosta iubita, in varsta de 15 ani, noteaza BBC. Abdul D a recunoscut ca a...

- Barbatul care in primavara acestui an si-a omorat fosta sotie si a aruncat cadavrul la gunoi a fost condamnat la 13 ani de inchisoare pentru omor premeditat, savarsit cu o deosebita cruzime. Acesta si-a recunoscut integral vinovatia si a solicitat judecarea cauzei in procedura simplificata.