Un bărbat a fost băgat în spital de soție pentru că și-a jelit fosta nevastă! Acesta a suferit răni serioase Ion G., un barbat din satul Calimanești, comuna Puiești, județul Vaslui, a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a fost batut bine de nevasta. Aceasta s-a suparat ca perechea ei iși plange prea des și prea cu patos fosta soție, decedata in urma cu cațiva ani. Cei doi, beți "cui" fiind, s-au luat la cearta, a anunțat vremeanoua.ro. Barbatul, cu o constituție destul de subțire, a fost stalcit in bataie de nevasta mult mai corpolenta. Omul s-a ales cu traumatism cranio-cerebral sever și cu un traumatism toracic. Cand ambulanța s-a deplasat la fața locului, cei doi erau beți de dimineața. Rudele barbatului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

