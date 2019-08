Un barbat a fost amenintat cu un pistol in Constanta. I-a fost furata masina

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 16 și 19 ani au amenințat un barbat pe o strada din Constanța cu un pistol airsoft și dupa i-au furat mașina.Polițiștii i-au prins pe cei doi baieți in doar jumatate de ora.

- Un automobil și o autoutilitara s-au ciocnit frontal pe DN22 in cursul nopții de sambata spre duminica. In urma impactului, trei persoane au murit pe loc, iar alte patru sunt ranite. La locul accidentului, care a avut loc intre Lumina și Oituz, au intervenit patru autospeciale de stingere și descarcerare,…

- O femeie a murit dupa ce, miercuri seara, pe DN 22, in apropierea localitatii Gura Dobrogei, autoturismul in care se afla a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe camp, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit AGERPRES.Soferul autovehiculului, un barbat de 54…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Corbu, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 17:30, un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe Dj 226, in localitatea Corbu, dinspre Navodari catre Sacele.La un moment dat a efectuat viraj la stanga…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 22.00, pe DN 2, in afara localitatii Nicolae Balcescu, judetul Constanta. Subinspectorul Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca "un barbat, in varsta de 24 de ani, a condus un atelaj hipo pe un drum…