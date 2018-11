Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 29 de ani a trait șocul vieții lui atunci cand soția sa, femeia alaturi de care visa sa traiasca pana la adanci batraneți, l-a parasit pentru un alt barbat.

- Un barbat in varsta de 44 de ani a murit, iar un tanar de 24 de ani a fost grav ranit, dupa ce au fost injunghiati de o persoana ramasa deocamdata neidentificata, incidentul avand loc in zona garii din municipiul Slatina.

- Un tanar a fost lovit de un autoturism pe trecerea de pietoni, in urma unui accident rutier produs luni dupa amiaza.Potrivit IPJ Constanta, la data de 08.10.2018, ora 17:10, un barbat de 66 ani a condus un autoturism, pe bulevardul Al. Lapusneanu din Constanta, dinspre Dacia catre strada Soveja si ajungand…

- Un tanar de 29 de ani, din comuna Catunele, Gorj, in timp ce conducea, la finalul saptamanii trecute, un autoturism pe raza municipiului Motru, a pierdut controlul direcției și a acroșat doua autoturisme parcate regulamentar și un tanar de 28 ...

- Un barbat, de 38 de ani, din comuna gorjeana Balteni, a ajuns aseara la spital, dupa ce a fost taiat cu un cutit, intr-un bar din localitate. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului, a reiesit faptul ca, ...

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, iar alți doi, de 16, respectiv 17 ani sunt raniți grav, in urma unui accident produs in timpul nopții de vineri spre sambata, intre localitațile Cataloi și Nalbant, județul Tulcea, de baiatul de 17 ani, care conducea mașina chiar daca nu avea permis.Potrivit…

- Un tanar de 29 de ani a fost scos din mare mort, in zona Capul Turcului, din Eforie Nord, fiind vorba, cel mai probabil de un barbat care fusese dat disparut inca de sambata. Scafandri ISU Dobrogea au fost chemați luni seara de un turist care a zarit in larg trupul unui barbat care plutea […] The post…