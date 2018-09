Daniel Levene, un barbat din Manhattan (SUA), care, ce coincidența, lucreaza in domeniul financiar, și-a verificat contul și a avut un șoc: E-Trade a depozitat, accidental, in contul sau suma de 89.900.912 dolari, a informat nypost.com . Omul a facut imediat un screenshot și s-a intrebat: „Oare am caștigat la loterie?”. E-Trade este un companie financiara uriașa din Delaware, care are peste 3.600 de angajați, și care ruleaza in diverse operațiuni financiare sume de ordinul miliardelor de dolari. „Monstrul” financiar care dateaza din 1982 ofera inclusiv consultanța in privința investițiilor online.…