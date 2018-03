Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost imobilizat în timpul zborului de pe ruta Birmingham- Bucuresti. În timpul zborului Blue Air, ce a decolat, pe 27 martie, de pe Aeroportul Birmingham la ora locala 17.42 și a aterizat, conform programului de zbor, pe Aeroportul Internațional…

- Bucurestenii care aveau drum, miercuri la pranz, prin fata Primariei Generale au asistat la un episod al carui protagonist a fost un barbat purtator de cutit si despre care s-a aflat ca ar fi amenintat cu sinuciderea. Din imaginile surprinse de Antena3 se vede cum un politist sta de vorba cu omul, chiar…

- Un barbat a fost imobilizat, miercuri, de oamenii legii dupa ce a aparut cu un cuțit in mana și a amenințat ca se omoara. Dupa imobilizare, barbatul a fost condus la sediul subunitații de poliție pentru continuarea cercetarilor. http://evz.ro/barbat-cutit-primaria-capitalei.html

- Un barbat din Capitala care avea un cutit in mana si ameninta ca-si va lua viata a fost imobilizat de politistii Brigazuu Rutiere pe Bulevardul Regina Elisabeta. In urma operatiunii, nicio persoana nu a fost ranita.

- Un barbat care a amenintat ca se sinucide, pe Bulevardul Regina Elisabeta, in fata Primariei Capitalei, a fost imobilizat de fortele de ordine si condus la sediul unei subunitati de politie pentru continuarea cercetarilor. Barbatul, care avea un cutit in mana si ameninta ca isi va lua…

- Incidentul s-a petrecut miercuri pe Bulevardul Elisabeta din Capitala, chiar tn fata Primariei Capitalei, unde avea loc sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Un barbat de aproximativ 40-45 de ani a scos cutitul pe strada si a amenintat ca se sinucide. Oamenii legii…

- Incident neobișnuit în fața Primariei Capitalei. Polițiștii au intervenit, miercuri, în cazul unui barbat care, ținând un cuțit în dreptul inimii, a amenințat ca se omoara.

- Scene șocante, in fața Primariei Capitalei. Un barbat, inarmat cu un cuțit, a amenințat ca se va sinucide, din cauza ca autoritațile nu i-ar fi ascultat plangerile, conform Antena 3. Protestatarul a fost imobilizat de polițiști și dus la audieri.

- Un incident șocant a avut loc astazi in fața Primariei Capitalei. Un barbat a amenințat ca se va sinucide, dupa ce s-a plans ca cei din cadrul primariei nu i-au ascultat problemele. Acesta avea asupra sa un cuțit, potrivit Antena3. In cele din urma, barbatul a fost imobilizat de polițiști și dus…

- Mai mult, suporterul si-a facut si un selfie cu vedeta echipei Portugaliei, inainte de a fi preluat de fortele de ordine si scos in afara terenului. Acest incident s-a petrecut in minutul 62 si nu a fost unul singular. Alti spectatopri au intrat pe teren, cu intentia de a ajunge la jucatorul formatiei…

- Mii de persoane protesteaza duminica in Barcelona, dupa ce forțele de ordine din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan, Carles Puigdemont, informeaza AFP. Autoritațile catalane au facut apel catre oameni sa nu mai protesteze, dupa ce intre poliție și manifestanți au avut loc ciocniri violente.

- Batai intre suporterii echipei Petrolul Ploiești și forțele de ordine, la Aninoasa. Incidentele grave de la Dambovița l-au determinat pe arbitrul Bogdan Anghelinei (Galați) sa intrerupa meciul timp de 10 minute, pentru ca jucatorii sa fie protejați. Polițiștii locali au folosit gaze lacrimogene și…

- Luigi Nicolae Vasi (49 de ani), un prahovean care ani de zile s-a recomandat drept Romeo Vasii, comandantul politiei Campina, profitand de asemanarea de nume, a fost condamnat la inchisoare intr-un nou dosar penal. Acesta a fost acuzat ca si-a santajat avocata, sub amenintarea pistolului.

- Un tanar din Pitesti a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ca si-a santajat fosta iubita cu un film compromitator. Politia i-a organizat un flagrant si l-a prins in timp ce o talharea pe fata. Decizia Judecatoriei Pitesti poate fi atacata cu apel.

- Trei protestatari au fost ridicati sambata de fortele de ordine, in timp ce manifestau in fata Salii Palatului, unde se desfasoara congresul Partidului Social Democrat. Una dintre cele trei persoane scanda la portavoce lozinci anti-PSD. Aproximativ 30 de protestatari, unii infasurati…

- Ieri, 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, ce este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de lovire, amenintare si tulburarea…

- Primaria Chiajna a ajuns sa taxeze si persoanele decedate. Cel putin asa rezulta dintr-o postare pe Facebook a grupului “Schimbam Chiajna”. Concret, a fost publicata o notificare trimisa de Biroul de taxe si impozite al Primariei Chiajna prin care decedatul este instiintat ca are de platit taxa pentru…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale…

- Tabara a fost instalata anul trecut de suporterii liderului opozitiei, Mihail Saakashvili, caruia i s-a retras cetatenia ucrainiana. Saakashvili, fost presedinte al Georgiei, a fost deportat in Polonia luna trecuta. Majoritatea suporterilor lui Saakashvili au parasit tabara dupa deportarea…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev, intre fortele de ordine si manifestanti ai opozitiei care il sustin pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, relateaza agentiile Interfax, Reuters si Associated Press.

- Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa, Vanessa, a deschis scrisoarea, la New York, in prezenta mamei sale.Ambele au fost internate in spital ca masura preventiva, dar analizele nu au dezvaluit prezenta unei substante nocive in praful continut…

- Incident șocant, vineri seara, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Municipal din Timișoara. Un barbat a inceput sa amenințe cu un cuțit pacienții și nu s-a potolit pana nu a fost imobilizat de un subofițer al ISU Timiș.

- Un politist spaniol a murit din cauza unui atac de cord, joi seara, dupa violentele petrecute la Bilbao, intre fortele de ordine si suporterii echipei ruse de fotbal Spartak Moscova, care a intalnit formatia locala Athletic, in Europa League, relateaza agentiile internationale de presa. …

- Un agent de proximitate din orasul Baia Sprie a salvat viata unui barbat care locuia singur, imobilizat la pat in urma unui accident vascular, a informat, joi, Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Maramures. Conform sursei citate, agentul Cristian Petrovan, politist de proximitate in cadrul Politiei…

- O fabrica de spirt contrafacut a fost descoperita in apropiere de capitala Ucrainei. Aceasta se afla sub pamant la o adancime egala cu inaltimea unul bloc de cinci etaje. Pentru a nu da de banuit, deasupra uzinei a fost construita o ferma de oi.

- Doua dube cu mascați și doua mașini de poliție au intervenit vineri seara la Gherla pentru a pune in executare un mandat de aducere a unui barbat. In cursul zilei de vineri, un polițist din Gherla a sancționat un șofer, care a folosit apoi un limbaj verbal violent la adresa polițistului, pe care l-ar…

- Pompierii au avut un Valentine's Day cu emotii! O femeie de 37 de ani a amenintat ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia. Speriati, vecinii si trecatorii au sunat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului s-a deplasat pompierii Detasamentului Special de Salvatori si ai Detasamentului…

- Angajatii grupei specializate in combaterea jafurilor a IP Ciocana au retinut un individ in varsta de 29 de ani, originar din Transnistria, fiind banuit in comiterea mai multor jafuri stradale pe timp de noapte.

- Un barbat de 30 de ani a fost arestat de o instanta din cadrul Judecatoriei Braila pentru talharie dupa ce a patruns prin efractie in locuinta unei octogenare si a obligat-o sa ii dea toti banii pe care ii avea.

- Polițiștii locali, jandarmii și cadre ale Secției 2 au vizitat, in weekend, mai multe cluburi din oraș, pentru verificarea modului in care reprezentanții... The post Forțele de ordine au facut ravagii prin cluburile din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Peste viu fara acte de provenienta! Asta au gasit in adiacentul Pietei Centrale ofiterii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Centru din cadrul Directiei de politie a mun. Chisinau. La fața locului forțele de ordine au constatat ca un grup de persoane, avind o ințelegere prealabila, au…

- Ada Solomon, producator si distribuitor al filmului „Soldatii. Poveste din Ferentari”, regizat de Ivana Mladenovic, a carui proiectie de joi seara de la Cinema Muzeul Taranului a fost intrerupta pentru cateva minute de mai multe persoane, a declarat ca punctul de vedere trebuie intotdeauna exprimat…

- Luni, 5 februarie, polițistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție au dispus reținerea unui barbat, de 33 de ani, din Cluj-Napoca, pentru nerespectarea hotararii judecatoresti si amenințare. In fapt, cel in cauza ar fi luat legatura telefonica cu fosta concubina, o tanara…

- Politia italiana a anuntat ca a oprit un protest la Roma impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa confruntari cu manifestantii, relateaza agentia DPA. ''Ca urmare a asaltului protestatarilor impotriva fortelor de politie (...), demonstratia este considerata ca fiind oprita'', a indicat…

- Tentativa de suicid in comuna Doicesti. Un barbat de 53 de ani s-a ani urcat pe acoperisul casei și amenința Post-ul DOICEȘTI: Un barbat amenința ca se sinucide apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "Datorita conditiilor meteo (poate ca au fost si alte motive), numarul celor care au participat la manifestatiile de sambata a fost semnificativ mai mic. De aceea, unele televiziuni de stiri, poate pregatite in week end pentru aceste evenimente, aveau nevoie de subiecte „bomba”. Asa a devenit „erou”…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza joi AFP.'Le…

- Fortele kurde din nordul Siriei vor "curata" zona de "flagelul" turc, a declarat Sipan Hemo, liderul militiei kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG), dupa ce liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat ca va lansa o operatiune militara impotriva kurzilor sirieni, informeaza postul France…

- Noi ciocniri au izbucnit miercuri seara intre manifestanti si politisti in mai multe orase tunisiene, aceasta fiind a treia zi a unui protest alimentat de masurile de austeritate, informeaza AFP. Incepand de luni, o serie de tulburari sociale au fost inregistrate in Tunisia, la sapte ani…

- Polițiștii zilei de sambata, 6 ianuarie, sunt agenții de poliție Rareș Samoila și Mirel Cazac, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj-Poliția municipiului Cluj-Napoca. Sambata, in jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Un barbat de 61 de ani, din Cluj-Napoca, care a amenintat, sambata, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat, a fost internat la Clinica de Psihiatrie. Pompierii au gasit in apartamentul sau aragazul pornit, fara flacara, transmite corespondentul Mediafax.

- Un barbat din Odoreu, Satu Mare, a bagat groaza în familia sa dupa ce a amenințat ca se sinucide, iar apoi a plecat de acasa. Totul s-a întâmplat joi (4 ianuarie) seara, scrie satmeareanul.net.

- Echipajele de prim ajutor s-au confruntat cu situatii de tot felul in noaptea dintre ani, pompierii demarand cautarile in cazul unui barbat a carui disparitie a anuntat-o sotia, in timp ce medicul Serviciului de Ambulanta a constatat decesul in cazul unui tanar care si-a pus capat zilelor.

- Ajun de An Nou fara incidente majore la Ruginoasa: tradiționala batalie dintre valeni și deleni nu a fost caștigata de nimeni pentru ca Cetele nu s-au mai intalnit. Tinerii nu au ratat insa o imbranceala cu forțele de ordine.

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica AFP si Reuters, potrivit Agerpres. 'A avut loc o manifestatie sambata seara si unele persoane au iesit…

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…