Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doi ani a fost ranit, astazi, intr-un accident care a avut loc din cauza unei tinere soferite neatente, pe Calea Torontalului din Timisoara. Femeia care conducea un autoturism dinspre strada Liege inspre Miresei nu s-a asigurat atunci cand a vrut sa schimbe banda de mers. A intrat in coliziune…

- Un barbat de 60 ani a fost grav ranit, marti, pe Soseaua Berceni, in apropierea statiei de metrou Aparatorii Patriei, in urma unui accident rutier, a anuntat Brigada rutiera a Capitalei. Victima a fost...

- Circulatia rutiera este blocata pe un sens de mers, vineri, pe DN 71 Targoviste - Sinaia, in dreptul localitatii Aninoasa, in urma unei coloziuni intre doua autoturisme. Din primele date se pare ca o persoana este ranita grav, fiind preluata de elicopterul SMURD.

- In timp ce conducea autoturismul pe DN 2, in interiorul localitații Cumparatura, din cauza nepastrarii distanței in mers, un barbat de 49 de ani, din județul Neamț, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat de 35 de ani, din municipiul Suceava, pe care l-a proiectat in autoturismul condus…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata, la un accident rutier petrecut pe drumul de ocolire al municipiului Caracal, la fata locului deplasandu-se SMURD Caracal si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Olt. In accident…

- Un barbat din judetul Galati a ajuns la spital si trei masini au fost avariate in urma unui accident rutier petrecut pe DN 25, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la producerea…

- Un barbat in varsta de 76 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost lovit de trenul Chisinau-Odesa. Incidentul a avut loc ieri, in orasul Tiraspol.Potrivit directorului CFM, barbatul avea deficiente de auz, iar in momentul impactului acesta nu purta aparatul auditiv.

- Accident grav de circulație, in noaptea de duminica spre luni, la intrare in Timișoara, in Calea Lugojului. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce conducatorul unui taximetru a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un stalp.