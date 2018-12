Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circultaie s-a produs sambata dimineata, in judetul Valcea, pe DN 67, la Bunesti. Este drumul care leaga Ramnicu Valcea de Targu Jiu. In urma coliziunii dintre un autoturism si un camion plin cu lemne, doua persoane au ramas incarcerate. Una a murit pe loc.

- Altercația a avut loc chiar in fața liceului Alexandru Vlahuta. "Este o fata pe nume Arina care a fost cu unul din baieti. S-au despartit dar baiatul considera ca inca mai sunt impreuna si i-a interzis sa mai fie cu altcineva. Fata nu a ascultat si fostul ei prieten l-a amenintat pe Luca,…

- Pompierii baimareni au intervenit luni, 19 noiembrie, pe strada Oituz din Baia Mare pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament. Din cauza fumului dens degajat de incendiu au fost evacuați toti locatarii de pe scara. Focul a pornit cel mai probabil din cauza unui aparat electrocasnic…

- Sinistrul s-a produs intr-un imobil din Saine-Saint-Denis, au precizat autoritatile din Paris. Sinistrul s-a declansat la Sevran (Saine-Saint-Denis), a declarat comandantul serviciului de Pompieri din Paris, potrivit AFP. Trei dintre victimele deflagratiei au fost transportate la spitale…

- Momente de panica in urma unui incendiu izbucnit sambata intr-un hipermarket din orasul Sankt Petersburg. O persoana a fost ranita și transportata la spital, dupa ce o parte a acoperișului centrului comercial s-a prabușit din cauza focului. Sute de oameni aflați la cumparaturi in momentul in care a…

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasit decedat, vineri, intr-un parc din Sfantu Gheorghe, iar altul a ajuns in stare grava la spital, fiind gasit in stare de inconstienta in acelasi loc.

- S-a dat alarma seara trecuta, dupa ce un barbat și-a prins mana intr-un utilaj agricol. Accidentul nefericit s-a petrecut in localitata Buteni din județul Arad. Pompierii de la descarcerare au ajuns de urgența la fața locului și au reușit sa-i scoata mana din utilaj. ”Detașamentul de Pompieri Sebiș…