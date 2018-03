Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis au fost solicitati sambata dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale de constructii de langa Timisoara.

- Un incendiu a ucis 24 de persoane la un centru de reabilitare a persoanelor dependente de droguri in capitala Azerbaidjanului, Baku, spun oficialii citați de BBC News. Imaginile facute publice aratau flacarile care au cuprins o casa din lemn cu un singur nivel și se vedeau gamurile cu gratii prin care…

- Un barbat din municipiul Campulung Moldovenesc a fost trimis in judecata, dupa ce l-a batut pe fratele unui politist care i-a instrumentat mai multe dosare ce au condus la condamnare, a anuntat miercuri Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, procurorii…

- Incident șocant, vineri seara, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Municipal din Timișoara. Un barbat a inceput sa amenințe cu un cuțit pacienții și nu s-a potolit pana nu a fost imobilizat de un subofițer al ISU Timiș.

- Un barbat de 39 de ani cazat intr-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transporta la spital dupa ce in garsoniera in care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pana cand pompierii au reușit sa stinga flacarile.

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- Șapte cupluri de vedete isi testeaza limitele in „Asia Express”, cel mai dur reality show facut pana acum in Romania! In goana nebuna dupa marele premiu, Moroșanu și fratele sau l-au sabotat pe Dorian Popa! Și așa a pornit un scandal de zile mari!

- A crescut numarul romanilor care iși fac implanturi dentare. E o soluție costisitoare, iar cei care sunt nevoiți sa apeleze la ea ajung sa se imprumute la banci sau sa plateasca in rate. Decontarile din partea statului sunt aproape inexistente.

- Publicul timișorean este invitat sa descopere cum autorul reușește sa traseze in eseul sau puncte de legatura intre doua spații culturale, prin prisma receptarii lui Roland Barthes in cultura romana, in perioada comunista. Lansarea va avea loc joi, 1 martie, de la ora 18.30. Invitați sa prezinte…

- Politia Romana: 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea…

- O explozie a avut loc duminica dimineata la un bloc din municipiul Deva, iar in urma acesteia o femeie a suferit rani de gradul intai la nivelul fetei si mainilor, aceasta fiind transportata la spital, asa cum informeaza news.ro

- Angajații CFR și calatorii care se aflau in Gara de Nord din Timișoara in aceasta dimineaa au trecut prin adevarate momente de panica. Doua vagoane dezafectate au luat foc, iar pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru a lichida valvataia. La finalizarea intervenției a fost descoperita, in interior,…

- Un barbat din Neamt a fost ranit grav dupa explozia unei butelii, miercuri, ajungand la spital cu arsuri grave la nivelul mainilor. Explozia a avut loc miercuri seara, in satul Sagna, din judetul Neamt, si nu a fost urmata de incendiu, scrie Mediafax. Proprietarul casei a suferit, insa, arsuri grave…

- Pompierii fagarașeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza la stingerea unui incendiu, in localitatea Șinca Veche, la fosta stație CFR din localitate, transformata in locuințe sociale. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si trei echipaje SMURD. …

- Doua persoane au avut de suferit din cauza focului, in ultimele 24 de ore. Un barbat de 98 de ani, din orașul Taraclia, a decedat dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon emanat din soba. Incendiu in locuința nu a avut loc.

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- Scene scandaloase surprinse la Spitalul de Urgența Vaslui! Doua infirmiere se întrec în spartul semințelor, chiar lânga un pacient cu arsuri grave care le cere ajutorul. Imaginile au fost surprinse într-o camera în care pacienții sunt pregatiți pentru internare,…

- LA SPITAL, CA PE MAIDAN! NEPUTINTA….Oricat s-ar stradui managerul spitalului ca totul sa fie impecabil la unitatea sanitara pe care o conduce, totul pare a fi zadarnic cu unii angajati care fie le vorbesc urat pacientilor, fie asteapta spaga si mai nou, scuipa seminte ! TIMPUL TRECE, LEAFA MERGE… Un…

- O noua situatie de criza in sistemul medical - o femeie care a suferit arsuri intr-o explozie, azi dimineata, in Suceava, nu poate fi transferata in niciun spital specializat in ingrijirea pacientilor cu arsuri pentru ca nu ar mai fi nicaieri un loc liber.

- Tendinta de descrestere a Bitcoin este infricosatoare, iar din acest motiv este delicat de spus daca e alba sau neagra aceasta criptovaluta, a declarat marti, pentru AGERPRES, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul. Potrivit acesteia, sistemul prin care este dezvoltata…

- Cateva sute de caini se intrec timp de doua zile langa Timisoara, in cadrul unor expozitii de frumusete. Exemplare din mai multe tari europene concureaza la primele expozitii organizate de Asociatia Chinologica Romana in 2018.

- Zeci de timișoreni au ieșit in strada de Ziua Micii Uniri, miercuri dupa-amiaza, cu un tricolor gigant de 100 de metri, Piața Victoriei imbracand astfel culorile drapelului național. Sub sloganul „Hai sa dam mana cu mana”, cei din Alianța pentru Centenar au purtat pe brațe un drapel tricolor gigant,…

- Doi migranți, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, au fost gasiți de polițiștii de frontiera timișoreni aproape inghețați de frig. Cei doi, o femeie și un barbat, au fost depistați, in aceasta dimineața, in zona punctului de frontiera Oravița, in dreptul localitații Gradinari, din…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Un incendiu cu urmari grave a avut loc aseara, in localitatea timișeana Comloșu Mare. Un copil a ajuns cu arsuri mari la spital, iar pagubele materiale au fost insemnate. Baiatul, in varsta de 14 ani, a incercat sa aprinda focul in casa in care locuiește cu familia sa. Copilul a aruncat cu benzina…

- Locuitorii unei comune de langa Timișoara au trecut prin momente de panica, in aceasta noapte. O mașina aflata pe marginea drumului, in apropiere de localitatea timișeana Parța, a ars ca o torța și s-a facut scrum. Incendiul a avut loc dupa miezul nopții. Șoferii care au trecut prin zona s-au gandit…

- Nu a fost curios sa-l deschida in aprilie 1990, atunci cand Gheorghe Diaconescu, fost procuror adjunct al RSR, a plecat de la conducerea Directiei Parchetelor Militare si i-a predat cheia, mentionand ca inauntru se gasesc cateva „hartii fara importanta". Era ocupat pana peste cap cu anchetele de la…

- Barbatul, in varsta de 65 de ani, era angajat al unei firme de paza și asigura securitatea la agenția Enel din Timisoara. Miercuri dimineața, in momentul in care colegul sau a ajuns la serviciu pentru a schimba tura, paznicul a fost gasit spanzurat, in baia societații comerciale. Cel care a facut…

- In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate a taximetrului a fost ranit si transportat de urgenta la spital. Imediat dupa accident, din masina de taxi a inceput sa iasa fum, astfel ca pompierii au venit rapid, cu o autospeciala cu apa si spuma, insa problema s-a rezolvat cu un extinctor.…

- La protest participa si aproximativ 30 de studenti din Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), care spun ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala sunt fara precedent…

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-o garsoniera aflata la parterul unui bloc din Campulung. Un barbat de 33 de ani a suferit arsuri la maini si la fata si a fost transportat…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave, in cadrul programului de actiuni prioritare (AP-ARSURI) care asigura fondurile necesare pentru cazurile de mari…

- O persoana a fost gasita carbonizata de echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Banat, care au fost solicitate sa intervina, duminica dimineața, la un incendiu care a avut loc intr-un spațiu comercial din Timișoara, cunoscut sub denumirea de ''fașia Gaza'', intrucat vanzatorii…

- Doua persoane au fost ranite in urma izbucnirii unei explozii joi dimineata intr-un bloc din Onesti. La fata locului s-au deplasat un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta si de la SMURD, iar victimele au fost transportate la spital, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.

- Explozie in Onești, județul Bacau. O deflagrație puternica a avut loc, joi, intr-un bloc de locuințe din municipiul Onești, in timp ce doi barbați incercau sa repare un frigider. Suflul exploziei a spart toate ferestrele apartamentului și a distrus intreaga structura a geamurilor de la balcon. Doua…

- Patriarhul Daniel a transmis condoleante Casei Regale a Romaniei dupa moartea Regelui Mihai , despre care a spus ca a fost un ” simbol al unitații și demnitații poporului roman de pretutindeni”. “Personalitate remarcabila in plan național și internațional, Regele Mihai I al Romaniei ramane in istorie…

- Dcembrie, o luna frumoasa, cu sarbatori și daruri pentru cei mai mulți oameni, e luna in care incepe lupta cu frigul pentru cei fara camin. Nopțile sunt suportate cel mai greu! Sunt mulți oameni ai strazii și adaposturi insuficiente.

Un accident a avut loc in aceasta seara la intrarea in Timișoara dinspre Șag. Un șofer de 40 de ani se indrepta cu mașina inspre oraș cand, la un moment dat, a pierdut controlul volanului și a parasit carosabilul. A ajuns cu roțile pe pamantul umed și a derapat. Nu a mai putut controla mașina