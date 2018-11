Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 76. Soferul a pierdut controlul volanului si a lovit panourile de avertizare din zona unei treceri peste calea ferata. Nu sunt excluse cauze medicale in moartea acestuia.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 octombrie a.c., in jurul orelor 17.21, un barbat, in varsta de 24 ani, a condus un autoturism, pe strada Ovidiu din municipiul Medgidia, circuland dinspre strada Republici catre strada…

- Un șofer si-a pierdut viata miercuri intr-un accident care a avut loc la balastiera din Mihalt. Barbatul conducea un camion, in momentul in care a pierdut controlul asupra volanului si s-a rasturnat. La fata locului s-au deplasat Garda Blaj și Detașamentul Alba Iulia cu o autospeciala, 1 Descarcerare,…

- Ieri, 8 octombrie 2018, in jurul orei 09.20 polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Livezile, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 62 de ani, din comuna Livezile, in timp ce conducea un tractor, la efectuarea unei…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui barbat in varsta de 35 de ani s-a produs in aceasta dimineata la Floresti, pe un drum din localitate. Soferul, aflat la volanul unui Mercedes cu numere provizorii, a intrat cu masina intr-un stalp de telegraf, acesta cazand peste autoturism. Victima a ramas…

- La data de 21 septembrie a.c., in jurul orei 10.30, un barbat, in varsta de 41 de ani, din Constanta, a condus o bicicleta pe bulevardul Tomis, dinspre bulevardul Ferdinand, iar la intersectia cu strada Cuza Voda a intrat in coliziune cu un autoturism marca BMW, inmatriculat in Constanta.Dupa producerea…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din localitatea Eforie Sud. Din primele informatii, doua autoturisme au fost implicate. Un pieton a fost acrosat de una dintre masini.Potrivit IPJ Constanta, ambele autoturisme circulau dinspre Tuzla catre Constanta, iar la marcajul pietonal…

- Un barbat de 50 ani, din municipiul Iasi, a condus autoturismul pe raza comunei Munteni, circuland dinspre Barlad catre Tecuci si, pierzand controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila si s-a oprit in gardul unei locuinte. In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a conducatorului…