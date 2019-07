Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a inventat un nou calendar și un nou dicționar cu care vrea sa rastoarne alianța politica: „3 luni” inseamna fix 90 de zile, iar „poate” inseamna „este obligat”. Cu aceste „interpretari” ale Constituției, cei 6 judecatori au decis ca Igor Dodon este suspendat…

- Regiunea transnistreana a Republicii Moldova este recunoscuta in mod oficial drept „stat suveran” de catre Rusia. Cel puțin aceasta reiese dintr-un comunicat al Asociației Promo-LEX, care au primit un raspuns in acest sens de la Procuratura Generala a Federației Ruse din 16 mai 2019 in unul dintre dosarele…

- Marile concerne auto, printre care Hyundai, KIA, Mercedes și Jaguar LandRover, s-au plans ca sunt victime constante ale unor scheme de frauda puse la cale cu complicitatea unor instanțe de judecata din Rusia. Sesizari referitoare la activitatea judecatorilor rusi au fost trimise la Consiliul Anticorupție…

- Finalul saptamanii a consemnat o situatie tradusa intr-un adevarat scandal: revenirea Rusiei cu drept de vot si drepturi depline in cadrul Consiliului Europei, institutia responsabila pentru respectarea drepturilor omului la nivel european.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, continua colaborarea cu structurile de forța ale Rusiei. Acesta a trimis, vineri, in data de 17 mai, o noua scrisoare la Ministerul Afacerilor Interne, insoțita de o revista a presei cu declarații pe care le considera probe in dosarul politic intentat de Rusia șefului democraților,…

- Rusia a anunțat ca nu va participa la audierile privind masurile provizorii in cazul imunitații navelor de razboi ucrainene și a membrilor de echipaj la Tribunalul Internațional pentru Dreptul Marii al ONU, a declarat Lana Zerkal, adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei. „Refuzul constant…

- Presedintele rus Vladimir Putin a simplificat, miercuri, acordarea nationalitatii ruse locuitorilor din regiunile separatiste ale Ucrainei, luand ca pretext Romania. Putin a declarat ca decizia sa de a facilita obținerea cetațeniei ruse de catre locuitorii regiunilor din estul Ucrainei controlate de…

- Problema "reunirii Crimeei cu Rusia" a fost închisa definitiv si niciun fel de declaratii ale SUA, UE sau NATO nu vor schimba aceasta situatie, a declarat marti ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, la prezentarea unei culegeri de documente din arhivele MAE rus, intitulata…