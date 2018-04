Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de doi ani a ajuns la spital, sambata seara, dupa ce s-a electrocutat la un bancomat din Oradea.Baiatul a ajuns la Spitalul Municipal din Oradea cu arsuri la mana, informeaza Digi 24.

- Un copil de doi ani a ajuns, sambata seara, de urgenta la spital, dupa ce s-a electrocutat la un bancomat din Oradea.Potrivit delcaratiilor parintilor, cel mic se afla in bratele tatalui, iar...

- Un copil de doi ani a ajuns, in stare grava, la spital dupa ce s-a electrocutat la un bancomat din oras. Baietelul are arsuri la o mana si se afla acum sub supravegherea medicilor de la Spitalul Municipal din Oradea.

- Traficul rutier este complet oprit, de joi seara, intre localitatile Cristiorul de Jos si Varfuri, din cauza unei alunecari de teren care a afectat drumul pe o lungime de o suta de metri, anunta Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, joi seara,…

- Una dintre tinerele ce au fost grav ranite intr-un accident petrecut, luna trecuta, pe Drumul National 1, intre Oradea si Cluj, a murit. Miruna Pirja, eleva la Colegiul National "Emanuil Gojdu", a pierdut lupta cu viata marti dupa amiaza.

- CSM Digi sustine in acest weekend „dubla” cu CSA Steaua, contand pentru etapa a 14-a, ultima din sezonul regulat al Superligii Nationale de polo. Cele doua partide se vor disputa in devans, la solicitarea formatiei steliste, care este angrenata in grupele LEN Champions League. Meciurile vor avea…

- Te intampina o lume fascinanta plina de lumina, plina de culoare. Sunt corpuri de iluminat cat vezi cu ochii. Poate puțin prea multe corpuri de iluminat expuse, dar care iți rapesc din prima privirea. Lasandu-te purtat(a) in lumea magica a candelabrelor, descoperi game diferite, de…

- Un baietel de un an, un barbat si o femeie au fost ucisi de gloante ratacite intr-un schimb de focuri intre traficanti de droguri si politie, vineri, in Complejo de Alemao, o favela din...

- Partida a contat pentru etapa a 15-a si a fost dominata cu autoritate de oradeni. Oaspetii au inceput mai bine meciul si s-au aflat in avantaj pe parcursul primelor minute, scor 2-4 (‘4). Gazdele au marcat apoi cinci goluri la rand, scor 7-4 (’12) si lucrurile au reintrat in normal.…

- Astazi, de la ora 17,00, se deschide “PERFECT WEDDING” – cel mai mare Targ de Nunți din Argeș. Cunoscuta interpreta Adina Sima va susține un recital in deschidere pentru ca sambata, safie organizat un recital de exceptie al Tarafului George Urziceanu și Gemenele iar duminica, un recital de exceptie…

- Salvatorii au fost alertați, miercuri, in jurul orei 19:50, de nepoata acesteia cu privire ca, bunica sa, se afla intr-o situație de urgența, septuagenara fiind auzita de catre vecini solicitand ajutor. „Pompierii militari din cadrul Detasamentului 2 Oradea s-au deplasat de urgenta…

- Inginer peisagist și cadru universitar, Orlando Balaș a identificat unde are inca Oradea lacune in ceea ce privește plamanul verde. E vorba chiar despre curțile și gradinile școlilor! „Se taie, dar nu se planteaza. Toate școlile cer taieri de copaci. Dar plantari pe cand? Ar putea…

- Potrivit informațiilor furnizate de aceasta, in borseta se aflau aproximativ 2.400 de lei și mai multe carduri și acte de identitate. Proprietarul a pus borseta pe mașina și a pornit autoturismul, iar cand a sesizat greșeala și s-a intors de unde a pornit, nu a mai gasit-o. Dupa…

- Proprietarul și-a uitat borseta pe capota mașinii și a pornit autoturismul. In aceasta se afla o suma mare de bani, acte și carduri pe numele Bara Alexandru Ioan, domiciliat in satul bihorean Valani. Persoana care gasește borseta este rugata sa contacteze proprietarul la numarul de…

- Episcopia Greco-Catolica de Oradea, Inspectoratul Scolar Judetean Salaj si Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj organizeaza un concurs de istorie, pe tema Marii Uniri, dedicat elevilor din clasele IX-XII. Cei interesati se pot inscrie in competitie pana in data de 15 martie, la adresa de e-mail:…

- 1.JURNAL ARADEAN. Domnule Lupaș, pare ca ați lipsit din scandalurile recente privind problemele orașului, in mod special din discuțiile despre CET, subiect pe care ați fost activ in mod constant in ultimii 6 ani. Ce s-a intamplat?! Marin Lupaș. Tocmai, ca de 6 ani tot propun sa discutam la modul practic,…

- Vicepresedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Dorin Corches, a declarat vineri, la Oradea, ca operatorii de transport feroviar vor putea depune cereri de finantare la AFM in luna aprilie, statul platind pentru acestia 60% din factura de transport pe calea ferata a tirurilor, prin programul…

- Accidentul tragic petrecut duminica, pe DN 1 intre Oradea și Cluj Napoca, in urma caruia doi oameni au murit, iar alte doua tinere au ajuns in stare grava la spital a scos la iveala o situație disperata: centrele de transfuzii din vestul țarii nu mai au sange din grupa A2.

- Povestea acestei campanii ar putea avea ca punct de pornire tocmai localitatea Zece Hotare, acolo unde Simona Kadas a fost oaspetele unui copil minunat, pasionat de pictura, care doreste sa faca din talentul si pasiunea lui o meserie. „Recent am poposit in satul Zece Hotare, comuna Șuncuiuș.…

- Se intampla minuni in cazul lui Alex, copilul de 9 ani, aflat in coma si izgonit din spitalul de la Oradea si adus la Bucuresti. Neurochirurg Mircea Gorgan, ii urmareste evolutia,si este convins ca baiatul va face progrese semnificative, intr-un an, cu recuperare intr-un centru specializat. Mai intai,…

- Voluntarii Asociatiei Caritas Catolica Oradea, sub indrumarea episcopului romano-catolic Laszlo Bocskei si a directorului Caritas, Jozsef Rajna, au distribuit gogosi si ceai fierbinte celor adapostiti in azilul de pe str. Gutenberg, din Oradea. Alimentele distribuite au fost asigurate de cantina…

- „Paradis Vacante de Vis”, cel mai important touroperator dedicat Litoralului romanesc, participa cu stand la unul dintre evenimentele mult asteptate ale turismului romanesc - Targul de Turism al Romaniei, ediția de primavara. In perioada 22-25 februarie, in cadrul ROMEXPO Bucuresti, pe o suprafata de…

- Pedrag Vujadinovic, extrema stanga de la HC Dobrogea Sud Constanta, este din 15 februarie cetatean roman cu acte in regula. Handbalistul a trecut examenul sustinut in acest sens, iar joi a cantat imnul national si a depus juramantul la Autoritatea Nationala pentru acordarea Cetateniei. ”Sunt…

- Universitatea Cluj si-a trecut in palmares a patra sa Cupa a Romaniei si a treia consecutiva, dupa cele din 1995, 2016 si 2017. Cele doua echipe s-au infrunta si in finala editiei 2015-2016, cand clujenii s-au impus cu 82-75.Meciul de marti a fost foarte echilibrat, cu un final dramatic.…

- Basarabeanul Mihail Zaiaț și colegul sau, Cristian Chitucea, au pus la punct detaliile acestui eveniment și au fost susținuți de Primaria Reșița, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița și Asociația Județeana de Fotbal Caraș-Severin. Studenți basarabeni…

- "N-o sa mai incredere niciodata cand scot bani de la bancomat", le-a spus spus judecatorul Rajeev Shetty romanilor acuzati ca au provocat o frauda de 3 milioane de lire sterline cu dispozitivele lor, relateaza Daily Mail. Alexandru Sovu, in varsta de 39 de ani, era cel care proiecta dispozitivele de…

- Varga Adalbert, deținutul care a evadat joi, 8 februarie de la Tribunalul Satu Mare a fost prins aseara. Acesta va fi readus in penitenciar. Tanarul de 23 de ani a fost reținut in zona localitații Biharia. Acesta se indrepta spre localitatea sa de origine, Oradea. Varga Adalbert vroia sa-și vada mama…

- Programul Start-Up Nation a dat șansa viitorilor antreprenori sa iși dezvolte o afacere, dar in același timp a creat și oportunitatea pentru alții de a spera ca pot face un ban din proiecte. Unele proiecte aprobate pe banii din 2017 pentru Start-Up Nation au ajus sa fie scoase la vanzare pe platformele…

- O evaluare a cheltuielilor de zi cu zi, cosul cu alimente, utilitatile, platile de zi cu zi, toate acestea contribuie la stabilirea costului general al vietii. O estimare realizata chiar de locuitori arata ca Timisoara e situata in prima parte a clasamentului oraselor romanesti cu cel mai bun cost…

- Caz halucinant in Marea Britanie. O romanca a stat in spatele gratiilor pentru mai bine de un an si a fost eliberata luni dupa ce s-a constatat ca este, de fapt, nevinovata. In plus, Petruta Bosoanca a adus pe lume un baietel, in timpul detentiei. Intr-un interviu pentru jurnalistii…

- Dupa ce presa a facut public cazul de la Oradea, ministrul Sanatații a intervenit pentru a face clarificari in acest sens. Parinții unui baiețel de noua ani susțin ca li s-a cerut sa plateasca factura de spitalizare pentru fiul lor care in septembrie a suferit un accident grav. In urma accidentului…

- Un nou investitor anuntat la Targu Jiu. O fabrica de componente auto isi va putea deschide portile in acest an. Firma este din Oradea si vrea sa se extinda in judetul Gorj. La Targu Jiu ar avea in plan sa construia...

- Printre cei selecționați de Zare Markovski se afla și aradeanul Andrei Mandache, legitimat la CSM Oradea. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully…

- Actualul ministru al Sanatatii a salvat, miercuri, viata unui pasager care se intorcea in Capitala cu cursa aeriana Oradea – Bucuresti. Unui barbat de 42 de ani care calatorea in acelasi avion cu Florian Bodog i s-a facut brusc rau. A inceput sa dea semne de sufocare si a devenit cianotic, situatie…

- Oradencele au reușit sa se impuna cu 3-0 (26-24, 25-20, 25-21) in Sala Polivalenta a Universitatii din Oradea.Nu a fost un meci ușor, primul set fiind decis in prelungiri, iar celelalte doua seturi au fost pigmentate cu rasturnari de scor. „Oradencele au reusit sa se mobilizeze, experienta…

- Asa cum era de asteptat, publicul galatean a umplut sala Polivalenta Dunarea sambata seara la reintalnirea cu echipa favorita. Phoenix a primit vizita celor de la BC Timba Timisoara, intr-o partida ce a contat pentru cea de-a 15-a etapa a Ligii Nationale de Baschet Masculin. Echipa galateana pregatita…

- Parastas pentru victimele tragediei aviatice de acum 4 ani din Apuseni La 4 ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni, astazi va avea loc un nou parastas in memoria pilotului Adrian Iovan și a studentei Aura Ion, pe Varful Petreasa din comuna Horea. Evenimentul va avea loc de la ora 13 și…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Este și cazul ceasului suspendat din Lunca Pomostului, amplasat pana mai ieri pe strada 7 Noiembrie, in zona ex-CET, unde e stația de autobuz. Un reper pentru cei mai mulți care, odata cu lucrarile demarate in toamna anului trecut, a fost dat jos. Unii nici macar n-au observat, deși trec…

- Patru persoane au fost retinute și alte trei plasate sub control judiciar, marți, in urma unor percheziții efectuate, in Prahova și Bihor, de polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, cu sprijinul B.C.C.O. Oradea și al jandarmilor, sub coordonarea procurorilor…

- Luni dimineata, chiar in prima zi de scoala, dupa vacanta de iarna, in jurul orei 8:00, un apelant la numarul unic 112 sesiza izbucnirea unui incendiu la acoperișul scolii de la Cherechiu. Elevii care se aflau in școala au fost evacuați in momentul producerii evenimentului, iar la fata locului…

- Facultatea de Litere din Oradea gazduieste marti, 16 ianuarie, de la ora 12:00, lansarea volumului „Literaturile romane postbelice”, semnat de prof. Ion Simut. Alaturi de autor, la lansare vor participa universitarii: Sorin Sipos, Mihai Maci si Marius Mihet. Volumul a fost nominalizat…

- Liga Naționala de baschet 2018, etapa a 14-a se va desfașura in perioada 12-15 ianuarie 2018. Programul rundei. Iata programul: Vineri – 12 ianuarie U-BT Cluj-Napoca vs Dinamo București – ora 19.00, FRB TV (YouTube) Sambata – 13 ianuarie Politehnica Iași vs CSM CSU Oradea – ora 18.00 Timba Timișoara…

- Un cititor al Jurnal aradean/Aradon ne-a contactat pe adresa redacției pentru a ne spune ca lucrarea de reabilitare a trotuarelor de pe strada Petru Rareș, din cartierul Gradiște, nu a fost efectuata corespunzator. Este vorba de partea stanga cum mergi spre Oradea. Aradeanul Pavel Luca ne spune ca…

- Primaria municipiului Alba Iulia a semnat un acord-cadru pe patru ani de 1,6 milioane de lei cu un operator economic din oraș pentru ridicarea, transportul și descarcarea mașinilor parcate neregulamentar, se arata in datele publicate in Sistemul Național de Achiziții Publice (SEAP). Tarifele stabilite…

- Larisa Ujvari, studenta in anul 1 la Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea, este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit cunoscuților, ea are mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma. Cei care doresc ca ajute sunt așteptați…

- A plecat de langa tatal lui și s-a facut nevazut! Un baiețel de 9 ani aflat la plimbare cu tatal sau a disparut de langa acesta și este de negasit. Totul s-a intamplat intr-o localitate din județul Caraș-Severin. Autoritațile il cauta de ore bune. Autoritațile carașene s-au mobilizat, duminica, pentru…

- 20 ianuarie 2014 este ziua in care sase oameni, un pilot, un copilot, trei medici si o studenta la medicina, au decolat de la Bucuresti spre Oradea pentru a preleva un ficat de la un pacient in moarte cerebrala, cu scopul de a salva o alta viata. Dupa ce au trecut muntii, motoarele avionului au inghetat,…

- Veste proasta pentru familiile a peste 200 de oradeni, dar si pentru zeci de fermieri din zona. Fabrica de zahar din Oradea va fi închisa la primavara, dupa ce partronatul german nu s-a înteles cu un grup de cultivatori care era interesat sa preaia fabrica.