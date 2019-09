Stiri pe aceeasi tema

- Originar din comuna bistrițeana Telciu, copilul a avut nevoie de operație, dupa ce un dulap i-a zdrobit degetele. Baiețelul a încercat sa ajunga la ghiozdanul cu mâncare și s-a cațarat pe dulapul care a cazut peste degetele lui. Copilul a fost transportat la Cluj-Napoca, unde a fost operat…

- Gheorghe Voicu, un roman in varsta de 52 de ani, care lucra ca montator de schele și-a pierdut viața dupa ce a cazut de la inalțime. El punea schele in jurul unei biserici de langa Brescia. Incidentul a avut loc ieri. Barbatul roman lucra la montarea unei schele in jurul bisericii Santa Maria Assunta…

- Un copil creat panica la o gradinița din Suedia dupa ce s-a prezentat cu o grenada pe care o gasise. Baiatul a ajuns cu grenada in mana pentru a le arata colegilor sai. Educatoarea care a...

- Gabriel Tișe a fost gasit in viața, la Dealu Negru, comuna clujeana Calațele, intr-o pensiune aflata in construcție, imobilul fiind al parinților fetei. Oamenii legii au petrecut toata ziua de marți cu iubita tanarului și prin aceasta au reușit sa-l faca pe el sa renunțe la gestul necugetat. Se pare…

- Podul Berariei și strada Faleza, investiții care totalizeaza 1,8 milioane de euro, sunt șubrezite bine, in ciuda faptului ca au trecut doar doi ani de la inaugurare. Atat pe strada Faleza, cat și pe Podul Berariei deja se pot observa fisuri, semn ca lucrarile chiar au fost facute de mantuiala, cum se…

- Un barbat in varsta de 63 de ani, din Pitești, a pierdut controlul volanului și a intrat cu Trabantul intr-un cap de pod la Bascov, intre Pitești și Ramnicu Valcea. Incidentul a avut loc ieri dimineața, cand Costel I. și-a luat nevasta și copilul și a plecat spre comuna Cuca, la rude, a notat curier.ro.…

- Medicii de la Spitalul Județean de Urgența Cluj au decis, duminica, sa-l externeze pe barbatul ranit, care și-a pierdut soția și copilul in urma furtunii din Halkidiki, Grecia. „In urma consulturilor de specialitate, neurochirurgicale și neurologice, pacientul a fost externat catre domiciliu,…

- Minorul de 13 ani cazut acum doua zile intr-o piscina din municipiul Targu Jiu este acum stabil din punct de vedere medical. Dus in coma la Spitalul Nr. 1 din Craiova cu un elicopter Smurd, a fost internat in sectia de Terapie intensiva. Mama povesteste la doua zile de la incidental nefericit ca fiul…