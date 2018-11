Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 3 ani, din Pucioasa, a fost dat in urmarire nationala, dupa ce tatal sau a fugit cu el, fara sa in inapoieze fostei sotii, conform programului de vizita stabilit de Tribunalul Dambovita.

- Ieri, 18 octombrie 2018, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au identificat si retinut pe un barbat de 28 de ani, din comuna Metes, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Alba Iulia. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Emma Zeicescu și Claudiu Popa au fost puși sub urmarire de DIICOT pentru deținere de droguri pentru consum, prezentatorul TV a facut o declarație neașteptata. Cunoscutul jurnalist a negat ca drogurile descoperite de oamenii legii ar fi ale lui. Claudiu Popa, prima…

- La data de 24 septembrie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, cu sprijinul politistilor de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes, l-au identificat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 31 de ani, din municipiul Sebes, posesor…

- Urmarire ca-n filme in Brașov, duminica seara (23 septembrie). Un echipaj de la poliția rutiera a pornit pe urmele unei mașini cu numere de Plonia, dupa ce șoferul a fost oprit pentru un control de rutina, dar a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest. Șoferul a demarat in tromba, dupa ce oamenii…

- Maria Norica Cucerenco are 18 ani, locuiește in Braila și a disparut de o luna de zile. Tatal sau a reclamat dispariția fetei, iar acum este data in urmarire naționala. Numai ca pana acum nu s-au obținut niciun fel de informații despre fata și despre locul unde s-ar putea afla. Conform celor declarate…