- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia este audiat, joi dupa amiaza, la sediul Politiei Pitesti, fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani. Politia sesizat DGASPC in acest caz, transmite News.ro . Potrivit purtatorului…

- Un barbat de 34 de ani din Bumbești Jiu a decedat in aceasta dimineața, in casa in care locuia situata pe strada Trandafirilor din oraș. Concubina sa, o femeie de 50 de ani a sunat imediat la 112 cand a vazut ca acestuia i s-a facut rau. Un echipaj de la Ambulanța s-a deplasat imediat la fața locului,…

- Un copil in varsta de 7 ani din Buzau a ajuns la spital snopit in bataie de concubina tatal sau. Copilul a fost vazut cu vanatai de cei de la scoala, dar a fost trimis acasa la cea care l-a batut. Abia a doua zi au fost anuntate autoritatile, iar baiatul a fost dus la [...]

- Desi responsabilii scolii au vazut inca de luni ca elevul era batut, au considerat ca trebuie sa-i mai dea o sansa mamei vitrege violente. Mai mult psihologul si directoarea au consiliat-o pe femeie, dar nu au anuntat autoritatile. Femeia a fost chemata la scoala si a promis in fata directoarei…

- Politistii locali din Mangalia in frunte cu seful lor s-au dus sa supravegheze demolarea unei constructii facuta ilegal pe domeniul public. Doar ca la fata locului oamenii legii au fost intampinati cu pumni si cu picioare chiar de catre patron. Intr-un final, constructia fara autorizatie a…

- Ambulanta a transportat in aceasta dimineata la spital un minor, victima unei agresiuni din partea femeii care ar fi trebuit sa aiba grija de el. Copilul avea vanatai la ochi, pe spate si la maini, urme ale unor lovituri cu un obiect dur capatate de la concubina tatalui sau, plecat acum la munca in…

- Un baiat de 7 ani a ajuns astazi la spital cu vanatai pe tot corpul dupa ce ar fi fost batut de concubina tatalui sau, femeia in grija careia barbatul și-a lasat copilul cat timp el este plecat la munca in strainatate. Minorul este elev la Școala nr. 16 din municipiul Buzau iar dimineața a […] Articolul…

- Politistii locali din Buzau au luat la pas, astazi, trotuarele din municipiu, ca sa vada daca proprietarii si-au indepartat zapada din fata caselor. Nu s-au dat amenzi, insa oamenii au fost avertizati ca pe viitor vor fi sanctionati daca nu respecta hotararea Consiliului Local care ii obliga pe proprietari…

- Politistii locali care iși desfașurau activitatea pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul Buzau au gasit, in zona unui bar, un portofel si o suma de bani. Dupa efectuarea cercetarilor, bunurile au fost restituite aparținatorului. Ieri in timpul patrularii, polițiștii locali buzoieni au zarit pe jos…

- Un barbat, de 38 de ani, din comuna Bolbosi, Gorj, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente si violare de domiciliu, a fost retinut pentru 24 de ore de oamenii legii. Politistii au fost sesizati luni cu privire ...

- La data de 12 martie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 38 de ani, din comuna Bolbosi, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente si violare…

- Un barbat de 38 de ani, din comuna Bolbosi, județul Gorj, a ajuns luni pentru 24 de ore in arest, fiind banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente si violare de domiciliu. Politistii au fost sesizati cu privire la...

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe DN 10, intre localitatile Viperesti si Ciuta. Din primele date, un barbat in varsta de 64 ani, din Galati, care se deplasa cu un autoturism pe DN 10, din directia Brasov catre Buzau, intr-o curba ar fi pierdut controlul asupta autovehiculului, moment in care…

- Unul dintre cei doi soferi, un barbat de 49 de ani, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasens unde s-a izbit frontal de un autoturism care circula regulamentar. Impactul a fost atat de puternic incat conducatorul auto care a provocat accidentul a ramas incarcerat. Alti sase…

- Taximetristul in varsta de 20 de ani a fost batut si injunghiat, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02:40, pe strada, in fata unui fast-food. Tanarul nu se afla in timpul serviciului, venise cu un prieten sa-si ia de mancare. Dupa ce a intervenit intre mai multi tineri care…

- La data de 1 martie a.c., Sectia 3 Politie Rurala Motru a fost sesizata prin apelul 112 de un barbat de 57 de ani, din comuna Vagiulesti, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in fața unui local de alimentație publica de pe raza localitații de domiciliu, a fost agresat fizic de doi barbați.…

- Scene de filme s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un vehicul condus de un tanar beat crita. Politistii a caror masina, un VW Polo, a fost lovita, intervenise in ajutorul unui alt echipaj de Politie, care urmarea…

- Ștefan Bretan este șoferul care a provocat tragedia de aseara. Gestul sau inconștient a îndurerat o întreaga familie. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte pe patul de spital. O alta femeie se afla în stare grava, Imaginile suprinse…

- Politistii aradeni au retinut doi angajati ai unei firme de protectie si paza care au batut trei tineri care au provocat un scandal intr-un bar din centrul Aradului. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in dimineata zilei de 26 ianuarie a.c., barbatii de 27 si 32 de ani, ambii din Arad ar…

- Un medic al Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Mioveni a fost batut cu pumnii si picioarele de prietenul unui pacient care s-a prezentat la unitatea medicala. Incidentul a avut loc sambata seara, cand la UPU s-au prezentat doua persoane, una dintre ele acuzand un traumatism. Dupa consultul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Unirii din Buzau. Tanarul, aflat la volanul unei masini, a pierdut controlul autoveculului si a intrat in cinci masini parcate. Politistii veniti la fata locului au stabilit ca autorul are 24 de ani, este din comuna Tisau si avea o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool…

- Gara Brasov ramane un loc periculos, in ciuda masurilor luate de autoritatile locale. Dupa ce in urma cu cateva zile un adolescent in varsta de 17 ani, a jefuit doi calatori, acum, o adolescenta și doi tineri au talharit un barbat. Suspecții au pus ochii pe un barbat de 56 de ani, din județul Buzau,…

- Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…

- Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timisoara – Simeria, iar apoi batut de controlor si doi calatori, intr-o gara din judetul Arad. Politistii au deschis un dosar penal pentru loviri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Politistii ...

- Polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sprijiniți de jandarmi, efectueaza, miercuri dimineața, mai multe percheziții pe raza județelor Prahova și Ilfov, persoane banuite de furturi din societați comerciale și ATM-uri.

- E ancheta la IPJ Buzau, dupa ce un tanar din Cernatești acuza ca a fost batut in secția de poliție de catre șeful de post. Polițiștii fac verificari cu privire la cele relatate de tanar, insa din inregistrare reiese clar violența limbajului folosit de persoana presupusa a fi șeful de post. „Ba, p***,…

- Vineri seara, un alt tanar a fost transportat la spital in stare grava dupa ce a consumat substante interzise, potrivit unor surse din randul personalului medical din cadrul UPU Buzau. Este vorba despre un tanar de 26 de ani din Buzau care a fost luat de o ambulanța din cartierul Poșta, cu simptome…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- Politistii din Alba Iulia fac verificari dupa ce in presa locala si pe retelele de socializare a aparut un filmulet cu o bataie intre doua fete care se presupune ca ar fi eleve la un liceu din municipiu, intregul incident avand loc in public, intr-un parc de joaca. Filmuletul a fost inregistrat cu…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, ce este banuit de inselaciune.Acesta ar fi postat pe un site de anunturi o oferta falsa privind inchirierea unei cabane intr-o statiune turistica din judetul…

- Tanarul se afla la o masa in momentul in care trei barbati l-au batut si l-au amenintat cu un cutit. O fata care se afla in local a incercat sa sune la 112, insa unul dintre agresori i-a smuls telefonul din mana si l-a aruncat. Dupa cateva minute, cei trei agresori au plecat. Politistii…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Politistii buzoieni fac ancheta la o scoala din judet, dupa ce un elev de gimnaziu si-a batut o colega. Incidentul a avut loc in microbuzul scolar si a fost filmat de un coleg al celor doi. Nu este clar de la ce a pornit altercatia,scrie Digi24.ro.

- Catalin, un tanar de 18 ani din Buzau, si-a gasit sfarsitul in urma unei supradoze de etnobotanice. Elev la Colegiul Economic din oras, tanarul a ajuns la spital dupa ce a consumat mai mult decat o doza pe care o considera normala.

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bradeanu si Sectiei de politie rurala Smeeni, au depistat in trafic pe raza localitatii Mitropolia, un conducator auto in varsta de 34 de ani care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație…

- Miercuri dimineata, in jurul orei 9.00, pe DN 2G, la Stejaru, in comuna Scorteni, s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea a patru persoane. Politistii spun ca un conducator auto, in varsta de 63 de ani, din Bacau, in timp ce se deplasa cu autoturismul catre Moinesti, in localitatea Stejaru…

- GRAV…Tanarul injunghiat in timpul unei rafuieli la Lipovat se zbate intre viata si moarte la spital, iar intre timp agresorul pare sa fi intrat in pamant. Alin Rotaru, un tanar de 22 de ani, din satul Capusneni, a ajuns pe 12 ianuarie, seara, in stare grava la spital, injunghiat in torace si abdomen,…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au fost sesizati despre prezenta unui autovehicul in afara partii carosabile, intre localitatile Balhacu si C.A. Rosetti. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat…

- Un grav accident rutier a avut loc joi dimineața in jurul orei 01:00 pe raza localitații clujene Borșa. Potrivit primelor informații un tanar de 32 de ani din Borșa in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra direcției intrand intr-un șanț, izbindu-se mai apoi violent de un cap de…

- Regulamentul de conviețuire sociala, cu numeroase prevederi pe care locatarii de la bloc sau casa din Buzau trebuie sa le respecte, a intrat in vigoare anul trecut in luna noiembrie. Una dintre reguli interzice amplasarea de mobilier sau alte obiecte pe holul comun al blocului, aceasta constituind contravenție.…

- Pentru a preintampina producerea unor accidente, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.Totodata,…

- Un barbat de 42 de ani din comuna Todireni, judetul Botosani, eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compesnatoriu, a fost retinut de politistii din Botosani pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Avand in vedere temperaturile scazute din timpul noptii, politistii locali au desfasurat in ultima perioada, mai multe actiuni pentru a depista persoanele fara adapost de pe raza municipiului Buzau. In urma actiunilor au fost identificate 7 persoane, in diferite zone ale municipiului, care au fost conduse…

- Miercuri, politistii argeseni au retinut un tanar de 21 de ani, din Merisani, acuzat ca si-ar fi batut partenera de viata chiar de Craciun.In data de 27 decembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii…