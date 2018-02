Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata baiețelul lui Catalin Cazacu. Concurentul de la Exatlon este un tata mandru și este topit dupa Alex, care ii seamana din ce in ce mai mult moticiclistului. Andrei locuiește la Timisoara se pare, cu mama lui, insa a pastrat o relatie stransa cu tatal sau. In urma cu cativa ani, Catalin Cazacu…

- Capitala Ardealului, Cluj-Napoca, da clasa capitalei Banatului atunci cand vine vorba de infrastructura sportiva. In anul 2017, Timisoara se poate lauda cu un stadion de aproape 33.000 de locuri construit in 1963 si cu o sala polivalenta de 3.000 de locuri, care insa de opt ani este tot in santier.…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui NICOLAE SINESCU, in varsta de 39 ani, din localitatea Seimeni, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 februarie a.c., acesta a plecat de pe raza localitatii Seimeni, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Florin Bulbucan, tanarul disparut in drum spre Italia, a fost gasit in județul Constanța, la trei saptamani dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a disparut in urma cu trei saptamani din Petroșani. Florin a fost descoperit de polițiști in județul Constanța, dupa…

- DISPARUT… Un barbat din Valeni este de negasit de o saptamana. Se numeste Marian Vacarciuc, are 38 ani si a disparut fara urma in Franta. Familia il cauta cu disperare, a anuntat Politia din Vaslui, precum si cea din Franta, insa, pana acum, nimeni nu stie nimic de el. In speranta ca poate cineva l-a…

- Autoritatile iraniene au anuntat duminica seara ca vor continua si in cursul noptii operatiunile de cautare a unui avion de linie cu 66 de persoane la bord disparut in timpul unei furtuni de zapada deasupra unor munti in sud-vestul Iranului, relateaza AFP. Avionul ATR 72 al companiei Aseman Airlines…

- Un barbat fara picioare era ținut intr-un coteț de familia sa dintr-o localitate din Iași. Dupa ce au aflat de caz, autoritațile au demarat procedurile pentru retragerea sa din familie și plasarea intr-un centru de ingrijire. Barbatul, de 51 de ani, care pe langa faptul ca are ambele picioare amputate,…

- Madalin Stefanita Varga din satul brailean Titcov, comuna Frecatei, student la Facultatea de inginerie și agronomie Braila in anul I, este cautat de politisti dupa ce parintii l-au dat disparut. Tanarul are 23 de ani, inalțimea intre 1.60 și 1.70, ochi caprui, brunet si aproximativ 50 de kilograme.…

- ULTIMA ORA…Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) și [...]

- Doi batrani din Lugoj au lansat o campanie emotionanta pe pagina de socializare Facebook prin care cer ajutorul cetatenilor pentru a-si gasi fiul disparut de acasa in urma cu 19 ani. Cei doi pensionari au postat o fotografie cu ei tinand in mana un portret al fiului disparut, Gheorghe Vasile Laurentiu,…

- Caz revoltator la Spitalul Județean de Urgența Argeș! Un tanar a ajuns la spitalul din Pitești dupa ce a a ramas fara deget in urma unui accident de munca. Ionuț Balan ii acuza pe medicii de la Urgențe ca in loc sa incerce o operație de reatașare, aceștia i-au aruncat degetul la gunoi. ”Am bagat degetul…

- Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași dar și asociația din care aceștia fac parte. Potrivit autoritaților, firmele s-au ințeles sa practice un tarif unic. Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași. Autoritațile…

- Pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 se afla un proces cel puțin ciudat, intre proprietarii unui autoturism furat și Allianz Țiriac Asigurari SA. Familia despre care „Evenimentul zilei” a scris, pe 21 august 2017, ca a fost umilita in complexul rezidențial Nefeli Luxury Villas and Suites, dupa ce i-a…

- Se implinesc patru ani de la accidentul aviatic din Muntii Apuseni soldat cu decesul pilotului Adrian Iovan si a studentei Aura Ion. Autoritatile statului nu au oferit inca un raspuns final in dosarul penal deschis ulterior. Familia Aurei Ion a facut publica o scrisoare deschisa adesata premierului…

- Valentin Dinu, fostul concurent de la ”Romanii au talent”, le-a cerut ajutorul disperat prietenilor lui. Preferatul Andrei trece prin momente cumplite, dupa ce fratele lui a disparut de acasa de doua zile.

- Nicușor Arjocu, pompier in cadrul ISU Gorj, Garda de intervenție Tismana, disparut duminica de la domiciliul din comuna Padeș, a fost gasit astazi de un echipaj de jandarmerie in zona Barajului de la Valea Mare. Barbatul intrase in șoc hipotermic, ...

- Un angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj este cautat de politie, dupa ce a disparut de la domiciliu. Astfel, politia Orasului Tismana a fost sesizata prin apelul 112 de un barbat de 40 de ani, din comuna Pades, cu privire la faptul ca fratele sau Arjocu Ilarion Nicusor, de 36 de…

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- Un pompier in varsta de 36 de ani din Gorj a fost dat in urmarire nationala, dupa ce duminica a disparut de acasa. Barbatul trecuse cu bine ultima testare psihologica, din august 2017, iar duminica sefii l-au trimis acasa de la seviciu, pentru ca l-au vazut abatut.

- Parinții unui baiețel de șase ani din Timișoara au sunat, cuprinși de panica, ieri, la Poliția Locala pentru a semnala dispariția copilului de acasa. Acesta a fost gasit in scurt timp de agenți. „Polițiștii locali au fost sesizați aseara, in jurul orei 22.50, de un barbat care locuiește pe str. C.tin…

- Alerta seara trecuta la Timisoara! Un copil de 6 ani a disparut de acasa, iar toate autoritatile au fost alertate. Copil disparut la ora 17.00 a fost gasit dupa ora 23.00 de politistii locali, in centrul orasului, in apropiere de Club 30, aflat in compania altor copii mai mari. „Polițiștii locali au…

- Membrii unei familii din Marea Britanie au ramas socati dupa ce motanul lor, care disparuse de acasa, a fost gasit dupa 15 ani, relateaza The Telegraph luni. Originar din Cornwall, motanul Winston a...

- Autoritatile italiene au dat publicitatii imagini de la cel mai mare furt din Venetia din ultimele decenii. De la unul dintre cele mai faimoase muzee din oras hotii au sustras, in plina zi, bijuterii scumpe. Inca nu au fost prinsi, iar artefactele ar putea avea o soarta nefericita.

- Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratul de Politie Suceava, Ionut Epureanu, baietelul a fost gasit la aproximativ 1.200 de metri de locuinta, imbracat sumar, intr-un costumas, primele date aratand ca cel mai probabil copilul s-a ratacit, s-a impiedicat si a cazut. "Din pacate, baietelul a fost…

- UPDATE Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava, baiatul a fost gasit decedat sambata, la aproximativ 1.200 de metri de locuinta sa. Trupul a fost descoperit pe un teren, care fusese arat si nu prezenta urme de violenta sau muscaturi de animale. Anchetatorii…

- Peste o suta de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, lucratori ISU si voluntari sunt implicati sambata in actiunea de cautare a unui copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, de pe raza orasului Vicovu de Sus, disparut de acasa cu o seara inainte.Potrivit IPJ Suceava,…

- Un copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, orasul Vicovu de Sus, a disparut din apropierea casei sale.Copilul a disparut vineri seara. Semnalmente: inaltime aproximativ 65 cm, parul negru, fata rotunda, ten masliniu, ochi caprui, fara semne particulare. La momentul disparitiei baietelul…

- Serban Sere, presedintele CS Municipal, s-a aflat, impreuna cu familia, la o pensiune din Valea Bratcutei. „Am preferat sa mergem de acasa si sa ne relaxam”, spune Serban Sere. Antrenorul echipei de polo CSM Digi, Dorin Costras, a petrecut sarbatorile in Spania, alaturi de familia…

- Politistii timișeni cauta o tanara, de 15 ani, disparuta de acasa. Aceasta a plecat in noaptea de 28 spre 29 decembrie, din localitatea Pișchia, iar pana in prezent nu a revenit. BACILA NICOLETA GABRIELA are 15 ani si urmatoarele semnalmente: 1.55 metri inaltime, 60 de kilograme, par șaten, ochi caprui.…

- Dupa aproape o saptamana de cautari disperate si rugaciuni pentru ca fiica lor sa fie gasita in viata, parintii Emanuelei au fost sunati de oamenii legii. Cand au aflat cum a fost descoperita fiica lor de 16 ani, oamenii au avut un soc urias.

- UPDATE Femeia a fost gasita de catre un echipaj al Poliției Locale și a fost condusa la domiciliu. -----------------------O femeie, în vârsta de 70 de ani, a disparut de acasa, miercuri dimineața, de e strada Brateș, din Cluj-Napoca, în…

- Un barbat de 37 de ani din Timisoara cu siguranta nu va uita aceste sarbatori. El nu a mai avut bani sa mearga acasa, dupa ce i-a baut pe toti si s-a gandit sa sparga un magazin din zona Complexului Studentesc. A spart geamul usii si a intrat. Alarma s-a declansat imediat, insa barbatul nu […] The post…

- O familie din Timis e in pragul disperarii, dupa ce Emanuela, o copila de 16 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Adolescenta parca a intrat in pamant de aproape 24 de ore, iar aseara, cand au vazut ca nu se intoarce, parintii au alertat politia.

- Ce spune Oana Sarbu despre baiețelul ei in varsta de 9 ani. Alex i-a scris o emoționanta scrisoare Moșului, acum, in prag de sarbatori de iarna. Artista va petrece Craciunul in familie. „E un copil foarte cuminte. Mai mult decat cuminte, este stralucitor,” a declarat Oana Sarbu, vorbind cu drag despre…

- Desi s-a promis ancheta in regim de urgenta in „cazul Florica Hosu” – femeia de 70 de ani care, la inceputul lunii iulie 2017, a murit la Spitalul Judetean din Arad, dupa cinci saptamani de la internare – nici acum nu avem rezultatul anchetei. Reamintim, familia defunctei i-a acuzat pe medicii care…

- Potrivit missingpeople.org.uk, femeia a disparut in urma cu 3 luni, fiind acum cautata de familie și anchetatori. Polițiștii care se ocupa de caz au apelat la comunitatea de romani din Anglia, facand apel ca fotografia femeii sa fie distribuita prin toate mijloacele posibile. Ștefania Otilia…

- Soția fostului consilier județean din Timiș Adrian Pașcuța a disparut de acasa, iar Poliția o cauta. Mama ei a fost cea care a sesizat autoritațile, dupa ce femeia, care plecase sa rezolve niște probleme in oraș, nu s-a mai intors acasa. Mama ei le-a povestit polițiștilor ca a plecat de acasa pentru…

- Clipe de groaza pentru o familie din Tulcea. Fata de 18 ani a plecat de acasa și nu s-a mai întors. Familia a facut apel pe Facebook în speranța ca tânara va fi gasita. "Claudia Ionescu, verisoara mea, a disparut aseara in jurul orei 20. Va rugam sa distribuiti aceasta postare…

- BC SCM Timișoara invinge pe CS Phoenix Galati cu scorul de 83-73 (28-26, 18-8, 23-16, 14-23). A fost un derby intre primele clasate, trupa banateana aratand atitudine si clasa pentru a invinge una dintre surprizele sezonului regulat.

- Un barbat din Campina și-a gasit fiul spanzurat intr-o padure de la marginea orașului. Cel care și-a pus capat zilelor este un tanar de 33 de ani. Familia il cauta neincetat, dupa ce a disparut de acasa. Descoperirea infioratoare a fost facuta de tatal tanarului. Barbatul și-a gasit fiul spanzurat intr-o…

- Alerta la IPJ Timiș dupa ce fosta soție a consilierului județean Adrian Pașcuța a disparut de acasa. Mama femeii este cea care a sesizat poliția dupa ce fiica sa a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme in oraș și nu s-a mai intors.

- Doi migranti din Afganistan au fost depistati de politistii locali din Timisoara in Targul de Craciun din Piata Victoria, ambii fiind legitimati si predati Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil din Timisoara. ''Politistii locali aflati in patrulare in Piata Victoriei…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- O minora in virsta de 13 ani este cautata de catre Inspectoratul de politie Ialoveni. Rusu Nicoleta a plecat de acasa, din satul Vasieni Raionul Ialoveni, intr-o directie necunoscuta acum trei zile, iar in prezent locul aflarii acesteia nu se cunoaste. Nu este prima data cind minora a plecat de acasa,…

- Edi Neacsu, in varsta de 10 ani, din Craiova, a fost diagnosticat cu imunodeficienta primara la varsat de 3 ani. Baietelul este dependent de imunoglobulina, insa parintii au fost informati in luna octombrie ca in spitalul din Timisoara acest tratament nu se mai gaseste.

- E placut sa ai o mica vacanța de Craciun, iar sarbatorit in familie il face inegalabil mai prețios. Ce poate fi mai frumos decat sa stai cu familia in jurul mesei de sarbatoare intr-o atmosfera calda si plina de afecțiune? Targul CRACIUNUL ACASA te va ajuta sa ai o sarbatoare de neuitat, pentru ca in…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta un barbat de 67 de ani, din Baba Ana, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoana disparuta se numește Bancila Gheorghe, are 67 de ani, a plecat de la domiciliul din comuna Baba Ana și nu a mai revenit. Familia acestuia a sesizat dispariția…

- Caporalul Buzea Ionel, militarul ranit in incidentul din 15 septembrie a.c, extras din teatrul de operații Afganistan in luna octombrie pentru investigații complete in Romania, a primit acceptul comisiei medicale de a continua misiunea alaturi de camarazii sai. Astfel, in aceasta noapte, in jurul orelor…