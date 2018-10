Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta din partea de vest a țarii, in varsta de 66 de ani, a fost supusa unui tratament hibrid prin embolizare preoperatorie percutana ghidata angiografic urmata de intervenție vasculara pentru indepartarea unei tumori de glomus carotidian. Aceasta intervenție a fost realizata in premiera naționala…

- In aceasta saptamana, prof. dr. Mihai Ionac de la clinica de chirurgie vasculara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Pius Branzeu” din Timisoara, impreuna cu medici radiologi interventionisti, au realizat o noua premiera medicala nationala. Ei au efectuat cu succes o procedura endovasculara, si…

- Chirurgii de la Spitalul Județean Timișoara au realizat o intervenție in premiera naționala, prin care au salvat piciorul unui student la Medicina care s-a accidentat fatal la un meci de fotbal cu prietenii.

- Operație in premiera naționala la Spitalul Județean din Timișoara! Mihai Ionac, șeful Clinicii de Chirurgie Vasculara, impreuna cu medici radiologi intervenționiști, au inregistrat o noua intervenție chirurgicala endovasculara in premiera naționala – trombaspirație venoasa iliofemurala, urmata de stentare.…

- Operație in premiera la Spitalul Județean Timișoara. Chirurgii de la Clinica de Chirurgie Vasculara au realizat o intervenție chirurgicala asupra unui pacient de 71 de ani, care, in urma cu o luna, mai trecuse printr-o operație atipica. The post Premiera la Spitalul Județean Timișoara. Pacient de 71…

- Singh Bhupinder, medicul indian care profeseaza in Caransebes, este autorul unei noi premiere medicale in judetul Caras-Severin. In urma cu cateva zile, specialistul in cirurgie plastica a operat un copil de 9 ani, din Caransebes, cu un diagnostic de sindactilie la membrul inferior stang, degetele 4…