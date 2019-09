Un băiețel cu ambele picioare amputate a devenit un skater desăvârșit Un baiețel in varsta de 10 ani a reușit sa treaca peste dizabilitatea lui și și-a implinit visul de a deveni skater. Maxim Abramov, din Rusia, are ambele picioare amputate, insa este unul dintre cei mai buni skateri. Skaterul american Tony Hawk a postat pe contul sau de pe Instagram un filmuleț in care baiețelul iși demonstreaza abilitațile de skater. Mai mult, el l-a numit pe copil „noul meu skater favorit”. A ramas fara picioare la doar 1 an și jumatate Maxim a ramas picioare pe cand avea doar un an și jumatate, din cauza unui incendiu. Baiatul a suferit arsuri atat de grave incat medicii au… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigel Afrasine era un om de bine. Avea afaceri in Iași, o familie frumoasa și ducea o viața liniștita. Necazul a inceput atunci cand a ajuns pentru prima data la spital. O batatura aparuta la un picior nu mai trecea și incepuse sa-l doara tot mai tare. Cateva luni iar tarziu, Gigel nu mai avea picioare.…

- • De la o simpla batatura, un iesean a ramas fara ambele picioare, la scurt timp dupa ce sotia lui a murit de cancer • Fiindca a crezut in vindecarea bolii cu care a fost diagnosticat, a facut imprumut la banca si a pus garant apartamentul in care locuia • Nu si-a permis sa tina [...]

- Lumea skateboardingului are o noua vedeta. Un puști de 10 ani din Rusia care a ajuns cunoscut pe internet, dupa ce a fost laudat de cel mai mare nume din istoria acestui sport. Talentul pe placa al copilului nu este insa singurul lucru care a atras atenția. Baiețelul nu are picioare.

- Madalina Ghenea a decis sa faca o shcimbare de look care a șocat intreaga lume. Frumoasa actrița a aparut la un eveniment cu parul blond. Ghenea a participat la lansarea colecției de primavara-vara 2019-2020 a casei de moda Moschino, in cadrul Saptamanii Modei de la Milano. Madalina parea de nerecunoscut…

- Orice se poate, trebuie doar sa-ți dorești. Iar acest lucru l-a dovedit, inca o data, cand o fetița in varsta de doar noua ani, careia i-au fost amputate ambele picioare cand era doar un bebeluș, și-a indeplinit visul de a urca pe podium.

- O femeie cu dubla cetațenie a fost reținuta in Rusia pentru contrabanda de droguri, dupa ce autoritațile au descoperit noua grame de cannabis in rucsac. Femeia se afla in spatele gratiilor din luna aprilie.