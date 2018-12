Un băieţel a murit în custodia Agenţiei americane pentru protecţia frontierelor "Cauza decesului acestui copil nu este cunoscuta", a anuntat Agentia americana pentru protectia vamilor si a frontierelor, afirmand ca va fi efectuata o investigatie si ca guvernul din Guatemala a fost notificat. In cursul acestei luni, oficiali americani au anuntat decesul unei fetite de 7 ani din Guatemala care se afla si ea in custodia SUA. Ea avea o febra puternica si a murit in spital. Trupul ei fost transportat in satul ei de origine din Guatemala chiar inainte de Craciun.



Fetita si tatal ei fusesera arestati impreuna cu un grup mai mare de migranti care facuse o calatorie lunga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea politica din Romania.Doliu in comuna Pungesti, Vaslui, cunoscuta in toata Romania mai ales prin prisma evenimentelor de la Chevron. Primarul Vasile Voina a decedat dupa o lunga suferinta. Avea 61 ani si era foarte implicat in comunitate, insa cancerul l-a doborat, conform…

- Administratia federala americana s-a inchis partial sambata si deocamdata nu exista semne ale unor eforturi concrete pentru redeschiderea agentiilor federale inchise din cauza impasului politic legat de cererea lui Trump. ''Nu va pot spune cand se va redeschide guvernul, dar va pot spune ca nu se…

- Senatul american a suspendat discutiile pentru ajungerea la un compromis bugetar care sa puna capat inchiderii partiale a administratiilor federale si a amanat negocierile pana dincolo de Craciun, a anuntat sambata seful majoritatii republicane din senat, Mitch McConnell, relateaza AFP. "Senatul se…

- Secretarul apararii James Mattis a semnat ordinul pentru continuarea misiunii pana la 31 ianuarie, potrivit unui comunicat al Pentagonului. Desfasurarea armatei ar fi incetat, in lipsa ordinului de prelungire a misiunii, la jumatatea lui decembrie. Ordinul marcheaza o noua extindere a operatiunii…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a aparat miercuri decizia administratiei Trump de a desfasura mii de militari la granita cu Mexicul, declarand ca misiunea este ''absolut legala'' si justificata, si imbunatateste gradul de pregatire al militarilor, relateaza Reuters.…

- Fostul presedinte democrat al SUA Barack Obama a calificat vineri ''manevra politica'' trimiterea, anuntata de Donald Trump chiar inainte de alegerile parlamentare, a mii de militari americani la granita cu Mexicul care ar urma sa blocheze sosirea migrantilor din America Centrala,…

- Fostul presedinte democrat al SUA Barack Obama a calificat vineri ''manevra politica'' trimiterea, anuntata de Donald Trump chiar inainte de alegerile parlamentare, a mii de militari americani la granita cu Mexicul care ar urma sa blocheze sosirea migrantilor din America Centrala, relateaza AFP.…

- Emigranții au ajuns in numar mare la granița și au fost așteptați de autoritațile mexicane care au folosit spray cu piper pentru a-i ține departe de gardurile de sarma instalate pe podul care leaga Mexicul de Guatemala. Un grup de 50 persoane au reușit sa se strecoare pe langa autoritați și sa treaca…