- Un baiat in varsta de șase ani a fost la un pas de moarte dupa ce limba i s-a blocat in capul de plastic al unei sticle. Acesta era așezat pe scaunul din spate al mașina cand a inceput sa țipe ca limba lui s-a blocat intr-o sticla de apa. Mama sa a chemat de urgența o salvare, insa, abia dupa multe…

- Vesmantul pe care Papa Francisc il va purta in timpul vizitei din Sumuleu Ciuc, judetul Harghita, a fost creat de satmareanca Cristina Sabau-Trifu. De profesie artist plastic, aceasta a finalizat vesmantul pe data de 19 mai. Pentru lucrarea speciala, satmareanca a muncit de la finalul lunii ianuarie,…

- Photo-reading, o noua tehnica prin care poți invața o limba straina in aproximativ trei luni, face furori pe internet. Cum funcționeaza? In momentul in care te uiți la carte folosești celulele conice din ochii tai.

- Deputatul Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca examenul din clasa a VI-a și, respectiv, clasa a VIII- a la limba romana sa fie eliminat pe motiv ca elevi maghiari sunt descriminați.

- Presedintele Comisiei Europene, Donald Tusk, a declarat in conferinta de presa de la finalul summitului de la Sibiu ca liderii europeni au discutat despre prioritatile UE si ca in iunie va nominaliza viitorul presedinte al Comisiei. In ultima parte a discursului Tusk a vorbit din nou in limba romana…

- Elevii clasei a II-a susțin, incepand de marți, probele scrise la limba romana și limba materna din cadrul evaluarii naționale, testele fiind de 30 de minute. Probele la limba romana (citire) și la matematica vor fi susținute in zilele de miercuri, respectiv joi, potrivit Mediafax.Peste 550.000…

- Presedintele PCM, Mezei Janos, a declarat, vineri, ca motivul care a stat la baza propunerii legislative este ca elevii maghiari sunt discriminati fata de cei români, având în plus examenul de limba româna, scris si oral. „PCM va depune saptamâna viitoare…