Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 10 ani care viseaza sa iși faca propria companie aeriana i-a scris directorului executiv de la Qantas, cea mai veche companie aeriana din Australia, și i-a cerut sfaturi privind pașii pe care trebuie sa-i urmeze in continuare. Alex Jacquot, din Australia, a decis sa-i scrie lui Alan Joyce,…

- Un barbat este dat in judecata de o companie aeriana din China dupa ce a aruncat in motorul avionului monede pentru a avea “noroc”, scrie The Independent. Acuzatul, Lu, spune ca a aruncat monedele in motor dupa ce le-a gasit pe acestea pe jos, la intrarea in avion. Zborul intern care trebuia sa decoleze…

- Atunci cand vine vorba de zborul cu avionul, multe persoane se tem de eventualele accidente aviatice și vor sa se asigure ca totul este in regula pe durata zborului. Din pacate exista, insa, numeroase companii aeriene nesigure, in interiorul carora s-au produs evenimente tragice, de-a lungul anilor.

- Dupa petrecerea de Anul Nou, angajatii unui club de noapte din Nottingham , UK, au gasit o scrisoare cazuta pe podea. Pe plic scria un nume si cand sa fie deschisa. CITEȘTE ȘI Roman, cea mai tare postare de Craciun - VIRALA Patronul clubului a postat scrisoarea pe Facebook, iar de atunci…

- Compania germana low-cost subsidiara a Lufthansa, Eurowings se va alatura din iunie companiilor aeriene care opereaza de pe Aeroportul International Traian Vuia Timisoara prin introducerea zborurilor din Stuttgart, Germania spre orasul din Banat, scrie T2T.ro. Zborurile vor debuta incepand din 3 iunie…

- Pakistan International Airlines(PIA) le cere angajaților care fac parte din echipajele de zbor sa slabeasca. Compania a transmis printr-un mesaj, celor aproximativ 1800 de membri ai echipajelor de cabina ca au șase luni sa scada in greutate pana la limitele cerute, scrie CNN .

- Daca te intereseaza subiectul, poti gasi aici mai multe sfaturi si metode de a-ti adormi bebelusul. Ritualul de somn este important! Rutina il poate ajuta pe bebelus sa faca anumite asocieri legate de somn. "Bebelusul a inceput sa doarma mai bine in timpul noptii, dupa ce nu…

- La aniversarea a 14 ani de zbor, compania aeriana Blue Air anunta ca vrea sa aiba o flota de 50 de avioane in urmatorii ani si sa devina una dintre cele mai importante companii aeriene din Europa.