Un băiat – primul născut al anului 2019 Primul nascut al anului 2019 in județul Neamț este un baiețel. A fost nascut in seara de 1 ianuarie, prin cezariana, la ora 21.05, la Maternitatea Piatra Neamț. La cinci minute dupa miezul nopții, un alt baiețel a fost adus pe lume, urmat, tot pe 2 ianuarie, de o fetița. Cei trei nou-nascuți, primii ai acestui an, sunt sanatoși și au primit note mari la naștere. Ultimul nascut al anului 2018 este o fetița, care a venit pe lume in seara de 31 decembrie, la ora 18. Anul acesta, sunt mai puțini copii nascuți de sarbatori. La Craciunul din acest an s-au nascut 10 copii (4 fetițe și 6 baieței), in… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

