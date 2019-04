Un băiat de 4 ani şi-a împuşcat mortal sora în cap Tragedia s-a petrecut luni seara, pe aleea din fața casei familiei. Mama celor doi coborase din autoturism pentru ca nu pornea, iar in scurt timp baiatul a gasit arma și a descarcat-o accidental in sora lui, relateaza FOX News. Fetița a fost transportata de urgența la spital, unde a murit doua zile mai tarziu. O campanie pornita pe GoFundMe a adunat peste 30.000 de dolari pentru a ajuta familia cu cheltuielile. Organele fetiței vor fi donate, a confirmat familia. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 19 ani a fost impușcat mortal fiindca a batut din greșeala la ușsa greșita. Acesta a implorat pentru viața lui inainte sa fie ucis. Omarian Banks a fost impușcat dupa ce a batut ...

- Oana Roman este o mamica extrem de iubitoare și este in stare de orice pentru a-și vedea fetița cu zambetul pe buze. Așa s-a intamplat și weekendul acesta, cand Oana Roman a ținut sa-i indeplineasca una dintre cele mai mari dorințe ale micuței Isabela.

- Radu, fiul fostului mare baschetbalist Marcel Tenter s-a stins din viata miercuri noapte, la doar 25 de ani. La inceputul saptamanii, tanarul a intrat in moarte cerebrala, dupa un accident rutier.

- Radu Tenter, fiul antrenorului de baschet Marcel Tenter, a fost declarat decedat, in cursul noptii de miercuri spre joi, de medicii clujeni, unde a fost operat in urma unui accident rutier grav. Familia tanarului a confirmat decizia medicala.Familia tanarului in varsta de 25 de ani a confirmat,…

- Ghinion teribil pentru o fetița de 3 ani din Bacau. Un televizor i-a cazut in cap și a ajuns in coma la spital, dupa ce anul trecut cazuse frigiderul peste ea. De data aceasta, unul dintre frații ei s-a suit pe un dulap, care a cazut o data cu televizorul. Tragedia s-a repetat in comuna Plopana, in…

- Potrivit unor surse locale, un barbat a fost gasit impuscat intr-un autoturism, pe marginea unui drum judetean, la Slobozia Ciorasti. Barbatul a fost gasit cu doua rani prin impuscare in inima, iar medicii au declarat decesul. Victima se afla intr-un autoturism Mercedes, lovit in lateral. Primele informatii…

- Pericol uriaș in randul tinerilor! Cel mai sinucigaș joc online Balena Albastra face o noua victima! O fetița de 13 ani se omoara cu pușca tatalui ei dupa ce a trecut prin cele 50 de probe psihologic traumatizante ale jocului.