Un băiat de 4 ani, împuşcat mortal de fratele său de 5 ani în statul american Texas Cinci copii au fost ucisi sau raniti de arme de foc in acest weekend in Texas, printre care si un copil de 4 ani impuscat mortal de fratele sau de 5 ani, informeaza surse din politie si media americane, relateaza AFP. Aceste drame ilustreaza inca o data pericolele armelor de foc in SUA, unde 30% dintre adulti sustin ca detin cel putin o arma. Duminica, in miezul zilei, un baiat de 5 ani a gasit o arma in casa sa din Fort Worth, la vest de Dallas, si l-a impuscat mortal pe fratele sau de 4 ani, a anuntat politia locala. "In acest stadiu, nu a fost declansata urmarirea penala" impotriva parintilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

