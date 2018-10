Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de noua ani din Capitala, care a disparut saptamana trecuta, a fost victima scenariului pus la cale de fratele sau cu scopul de a 3.500 de euro de la parinti. Despre acest lucru a anuntat șeful Direcției de Poliției a municipiului Chișinau, Corneliu Groza.

- Un tanar in varsta de 26 ani originar din r-nul. Briceni, a fost reținut de ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, banuit de comiterea unui furt din locuința. Polițiștii sectorului Buiucani au fost alertați in dimineața zilei de…

- Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Ciocana, anunta ca a finalizat si transmis in judecata cauza penala de invinuire a unui locuitor al comunei Tohatin de comiterea furtului, actiunilor violente cu...

- Un barbat de 47 de ani risca pâna la doi ani de închisoare pentru ca a sunat la 112 și a comunicat ca ar fi minata cladirea Parlamentului. Solicitata de IPN, Natalia Stati, ofițerul de presa al Direcției de poliție a municipiului Chișinau, a spus ca apelul a fost înregistrat…

- Ofițerii de investigații a sectorului Rascani din cadrul Direcției de Poliție a municipiul Chișinau, au intrat in posesia unei informații operative, precum ca intr-un apartament din sectorul Rascani , este organizata o spelunca de consum de droguri.

- Cu un entuzism greu de gasit, Lola Crudu imbrațișeaza provocarile, astfel ca nu a stat foarte mult pe ganduri cand a fost vorba sa plece in ”Ultimul Trib”, in Madagascar. Lola Crudu, in varsta de 31 de ani, este din Chișinau, insa de zece ani locuiește in București. La varsta de 18 ani, Lola și-a […]…

- Sportivii K-1 Aurel Ignat si Mihai Pargaru vor comparea pe banca acuzatilor pentru huliganism, vatamare intentionata grava a integritatii corporale sau a sanatatii, comisa de mai multe persoane, soldata cu decesul unei persoane.