Stiri pe aceeasi tema

- Cainele Zeus, un pui de pitbull al unei familii din Florida, și-a dat viața pentru a-i salva pe doi dintre copiii stapanilor. Oriley Richardson, un copil in varsta de 10 ani, se juca in curtea casei sale din Webster, pe 23 septmbrie, cand l-a vazut pe cainele Zeus sarind prin spatele lui. Gina Richardson,…

- Prezentatoarea de televiziune Jessi Combs, gazda a emisiunii „Mythbusters", a murit incercand sa doboare un record de viteza. Combs, in varsta de 36 de ani, detinea titlul de „cea mai rapida femeie pe patru roti", dupa ce a atins viteza de 398 mile/ ora in 2013. „Discovery si familia MotorTrend au aflat…

- Un baiat in varsta de 8 ani a murit, luni, in principala gara din Frankfurt (vestul Germaniei), dupa ce un barbat l-a impins pe calea ferata, copilul fiind lovit de un tren care intra in gara, transmite dpa.

- O imagine impresionanta cu o fetita de 5 ani care a incercat sa isi salveze sora mai mica dintre daramaturile unei cladiri bombardate in localitatea Ariha din nordul Sirei a fost surprinsa de un fotograf. In fotografie se poate vedea cum fetita o prinde pe sora ei mai mica de tricou, pentru a o salva,…

- Un accident deosebit de grav s-a produs in dupa-amiaza de vineri, 12 iulie, la Medgidia, unde o masina condusa de un baiat de 16 ani a intrat intr-un gard. Sase oameni au fost raniti. Una dintre victime a murit. Alta este in resuscitare.

- Barbatul care a incercat sa isi apere sora cand aceasta a fost atacata de fostul iubit a murit, sambata seara, la Spitalul Judetean Arad. Tanarul de 22 de ani fusese injunghiat in zona inimii.

- A vrut sa iși salveze prietenul dar au sfarșit amandoi, departe de casa, in apele Germaniei. Rareș, tanarul din Ighiu, care a sarit in apele raului dupa colegul și prietenul sau de munca, va ramane in amintirea familiei și a prietenilor ca un erou. Dupa ce a aflat povestea tragicului eveniment, comunitatea…