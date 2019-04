Un băiat de 13 ani pe bicicletă, alergat cu maşina pe trotuar Un baiat de 13 ani pe bicicleta, alergat cu masina pe trotuar, la Vaslui, de un sofer furios care a vrut sa se razbune pe pusti. Un baiat de 13 ani din Vaslui a facut mizerie la scara unui bloc si ca sa se razbune, un locatar s-a urcat la volan si a plecat in […] The post Un baiat de 13 ani pe bicicleta, alergat cu masina pe trotuar appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

- Un caz incredibil s-a petrecut zilele trecute, mai precis pe 7 aprilie, in Vaslui. Un localnic, deranjat ca un puști de 13 ani a facut mizerie in fața blocului, a decis sa-l pedepseasca. Numai ca puștiul s-a urcat pe bicicleta și a dat sa fuga din calea celui care il urmarea. Acesta din urma nu s-a…

- REVOLTATOR… Momente de teroare, zilele trecute, pentru un copil de 13 ani din Vaslui, urmarit cu masina de un sofer nervos. Conducatorul auto voia sa-l puna la punct pentru ca facuse mizerie in fata blocului in care locuieste. De asemenea, minorul ar fi urinat pe usa de la intrare, precum si pe usa…

