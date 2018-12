Stiri pe aceeasi tema

- Jolandi le Roux a murit chiar in ziua in care implinea 31 de ani. Femeia din Africa de Sud s-a prabusit in gol peste 150 de metri, dupa ce a cazut de pe o stanca in timp ce voia o poza artistica, in...

- Patru membri ai aceleiasi familii au fost arestati, dupa ce un baiat, in varsta de noua ani, a fost omorat in bataie, in casa sa din orasul Mulhouse, Franta, duminica, potrivit BBC. Surse din...

- Un bebeluș a fost ucis de o maimuța care l-a smuls din brațele mamei sale in timp ce aceasta il alapta. Incidentul s-a petrecut in India și este al doilea caz de acest gen petrecut in ultimele...

- Un mecanic de locomotiva a pierit electrocutat. S-a intamplat astazi, in stația Calan Bai. Barbatul a ieșit pe trapa superioara a locomotivei care era garata. Imediat acesta a fost electrocutat de linia de inalta tensiune. La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale și ale Poliției. Din pacate…

- Tragedia s-a petrecut in urma inundatiilor masive provocate de revarsarea apelor, in Regiunea Palermo, au informat pompierii, duminica. Cadavrele membrilor familiei de 9 persoane, intre care copii cu varste intre 1 an si 15 ani, au fost recuperate din locuinta lor inundata din Casteldaccia,…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din comuna timișeana Sacalaz s-a luat la harța cu amicul sau, mai tanar cu un an, atat de tare, incat, in cele din urma... The post Barbat injunghiat intr-un bar. Incidentul s-a petrecut intr-o comuna din apropierea Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Un baiat de 9 ani a fost decapitat de doi membri ai familiei lui, scrie libertatea.ro.Incidentul a avut loc in satul Sundhimunda din India. Poliția l-a arestat pe frate copilului și pe unchiul lui cu privire la crima odioasa.

- Un vulcanean de 44 de ani a fost injunghiat de un alt concetațean in varsta de 47 de ani. Totul s-a petrecut intr-un cartier retras al municipiului Vulcan. Barbatul suspectat de comiterea faptei a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore. Vulcaneanul de 44 de ani a fost gasit intr-o…