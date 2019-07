Stiri pe aceeasi tema

- Imagini revoltatoare au fost facute publice in mediul virtual, iar consecintele n-au intarziat sa apara. Un baiat de 10 ani din Cugir (judetul Alba) a fost trantit la pamant, batut si umilit de un grup de tineri, cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani, spre amuzamentul acestora.

- Politistii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violente, dupa ce un baiat a fost lovit si umilit de mai multi copii cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani. The post Baiat lovit cu salbaticie si umilit pe strada, de alti copii. Imaginile au ajuns pe Facebook appeared first on Renasterea banateana…

- Ieri seara, un baiat din Cugir a fost batut cu salbaticie de alți copii, pe o strada din oraș. Mama victimei a postat mai multe imagini ți o filmare pe o rețea de socializare. Culmea, agresiunea a avut loc pe o strada iluminata. In decurs de numai un minut, adolescetii il lovesc de o sumedenie de ori.…

- Ziarul Unirea VIDEO CUTREMURATOR: Baiat batut fara mila de alți copii. Mama victimei: Fiul meu a fost agresat, umilit și lovit cu salbaticie Luni seara, un baiat a fost batut cu salbaticie de alți copii, pe strada. S-a intamplat in localitatea Cugir, iar imaginile au fost postate de mama victimei. Culmea,…

- Vineri, pana la ora 15:30, mai multe localitați din județul Alba se afla sub Cod Galben de vreme rea. In intervalul orar se vor semnala averse ce vor cumula local 20-25 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni. Zonele vizate din județul Alba…

- Trei copii traiesc un adevarat coșmar acasa, parinții lor fiind violenți unul cu celalalt și recunoscand ca au avut relații intime cu alte persoane. Cei doi parteneri au vorbit, joi, la „Acces Direct”.

- Aproape 100 copii de la doua gradinite din orasul Cugir, judetul Alba, vor fi beneficiarii finali ai unui proiect european derulat de edili, prin care se urmareste reabilitarea spatiilor in care micutii isi incep educatia, pe baza fondurilor europene alocate prin Programul Operational Regional 2014-2020.…

- In acest an, peste 80 de „pasteni” din Cugir au pregatit painea și vinul pentru Paste. Este vorba despre Obiceiul „Pastenilor”, pastrat din generatie in generatie, de peste 70 de ani. Citește și URARI DE PASTE 2019 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori…