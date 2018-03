Stiri pe aceeasi tema

- Cine-i impricinatul? INCONTURNABIL. Asa-i ca pare cunoscut? Partea de inceput e comuna derivatelor cu prefixul negativ in-, finalul il infatiseaza pe -(a)bil (din „realizabil”, „locuibil” etc.; sufix cu intelesul de „care poate fi”), dar ne incurca miezul musafirului nepoftit: e posibil sa fie un alt…

- Un tren marfar a deraiat, in aceasta dupa-amiaza, in Gara Ghimeș din comuna Ghimeș-Faget. Nu s-au inregistrat victime. La fața locului se deplaseaza o autospeciala cu apa și spuma de la Grupa de Intervenție Comanești a Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Circulatia feroviara este oprita pe sectia…

- Politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, au verificat, in Portul Constanta Sud Agigea, un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bacau, informeaza Poliția Constanța.…

- Ieri, 07.03.2018 politiștii locali din cadrul Biroului de Intervenții au fost solicitați sa acorde sprijin colegilor de la Biroul de Siguranța Rutiera care au depistat in trafic o autoutilitara, ce nu deținea permis de libera trecere pentru municipiul Bacau. A fost identificat numitul B.T.G. din Ploiesti,…

- Judecatorii de la Tribunalul Bacau au admis cererea procurorilor și au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a minorului, in varsta de 16 ani, din comuna Solonț, acuzat ca a ucis in bataie o localnica de 50 de ani. Aflat in stare avansata de ebrietate, suspectul a atacat-o pe femeie pe strada,…

- Tribunalul Bacau a confirmat Planul de reorganizare judiciara a debitoarei Rafo Onești propus de administratorul judiciar al acestei societați comerciale, Casa de Insolvența Transilvania (CITR), prin filiala sa din București. „In urmatoarele zile – ne-a declarat reprezentantul legal al salariaților…

- In țarile prietene cu democrația exista legi in care, de secole, nimeni n-a schimbat nici macar o singura virgula. O lege buna este o garanție a faptului ca oamenii vor putea sa fie onești unii cu alții. In Romania, sistemul legislativ poate fi asemuit cu un ghiveci realizat dupa o rețeta țicnita in…

- – anchetatorii asteapta rezultatele necropsiilor – sunt luate in calcul toate variantele Cazul de la Tg. Ocna, unde o femeie de 29 de ani si fiul ei de 2 ani si 6 luni au fost gasiti, luni dupa-amiaza, decedati in casa, cu leziuni la nivelul gatului, a fost preluat de procurorii de la Parchetul de […]…

- Un fost ministru al Sanatatii a deschis mai multe actiuni in instanta, in Bacau si la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce s-a trezit cu o poprire pentru o suma de peste 20.000 de lei ce ar proveni dintr-o amenda judiciara, sanctiune aplicata pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti.…

- – una dintre victime este un copil de doar doi ani – cazul a fost preluat de politisti si procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, care vor trebui sa stabileasca in ce imprejurari au murit cele doua persoane Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost…

- Un barbat din Comanești, a carei soție murise la Institutul Oncologic Bucuresti, a adus acasa corpul unei alte femei, in vreme ce soția sa era cat pe ce sa fie inmormantata la Pitești. Conducerea Institututului Oncologic Bucuresti a deschis o ancheta administrativa dupa ce cadavrele a doua femei din…

- Teatrul Municipal „Bacovia” va propune, incepand cu luna martie, prin Programul de management Hai și Tu la Teatrul meu, Proiectul Schimb de spectacole. Astfel, au raspuns invitației noastre: Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, din Galați, Teatrul Tineretului, din Piatra-Neamț, Teatrul Municipal „Matei…

- Succes neașteptat al programului de livrare gratuita a purceilor din rasele Mangalița și Bazna pentru micii fermieri. In doar o luna de la lansare, la nivelul județului Bacau, aproape 100 de agricultori au facut demersuri la Direcția Agricola Bacau pentru a primi gratis purceluși. „Pana acum, avem 85…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand respectivul aparat e verificat si omologat de autoritati pentru a intra pe piata, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), noteaza Avocatnet.ro. Prin urmare, soferii nu se pot folosi de aceste…

- Sanatatea inseamna bani, din multe puncte de vedere. Mulți bani! De la an la an, și decontarile Casei Județene de Asigurari de Sanatate sunt din ce in ce mai mari, nu neaparat pentru ca a crescut numarul pacienților care au beneficiat de servicii medicale, ci ca s-au imbunatațit considerabil condițiile…

- Deși, in mod normal nu ar fi avut ce cauta pe strada Vasile Alecsandri din Bacau, un TIR cu numere de Ucraina a strabatut-o și a acroșat un autoturism parcat. Mașina a fost șifonata bine și s-a ales și cu un geam spart. Incidentul s-a intamplat sambata spre duminica, aproape de miezul nopții. Se presupune…

- bacauanul de 37 de ani este acuzat de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, ca ar fi furat suma de 23.000 de euro. Partidul din care face parte Giulia Sarti este implicat intr-un scandal monstruos. Unul dintre marile angajamente ale Mișcarii 5 Stele a fost cel de a reduce…

- Un bacauan a dat in judecata statul roman si cere sa fie reparata o eroare judiciara grava. Barbatul sustine ca a fost condamnat pe nedrept la inchisoare cu suspendare si obligat la plata unor despagubiri catre ANAF Bucuresti. Prima instanta a stabilit daune morale in suma de 25.000 lei. Procesul a…

- In urma cu 13 ani, „roș-albaștrii” scoteau super-campioana Europei din Cupa Uefa. Manșa tur, de pe 16 februarie, revenise spaniolilor, cu 2-0. In returul de pe Ghencea, o „dubla” a bacauanului Andrei Cristea a dus meciul la penalty-uri, acolo unde oamenii lui Zenga s-au impus cu 4-3. Pe langa Cristea,…

- Magistratii Curti de Apel Bucuresti au admis, marti, cererea de extradare venita din partea SUA pentru cei doi hackeri romani care au spart sistemul de supraveghere al Politiei din Washington, Mihai Alexandru I.(25 de ani) si Eveline C. (28 de ani), insa in cazul tanarului au amanat predarea pana la…

- In ultimii ani, comerțul cu haine second hand a cunoscut o dezvoltare neașteptat de mare, fenomen proliferat, in special, pe fondul recentei crize financiar bancare din care abia ce-am ieșit, dar și a situației de saracire continua a populației din categoriile sociale medii. In aceste condiții, printre…

- In aceasta dimineata, un barbat de 48 de ani, din comuna Valea Seaca, a fost gasit cazut intr-un canal, in apropiere de intersectia strazilor 9 Mai cu Mioritei. Imediat au fost solicitati pompierii de la Detasamentul Bacau, care au mers la fata locului cu echipajul de Descarcerare si o ambulanta Smurd,…

Doua persoane au fost ranite azi-dimineața intr-un accident petrecut pe E85 in comuna bacauana Nicolae Balcescu. Cei doi raniți au refuzat transportul la spital. Vom reveni.

- Un detinut bacauan a dat in judecata statul roman si reclama ca este victima unei erori judiciare. Un bacauan, recidivist si detinut in Penitenciarul Iasi, cere despagubiri de la statul roman in suma de 40.000 de euro. P.I. sustine ca, in 2003, a fost retinut 24 de ore, dupa care arestat in perioada…

- Ședințele Consiliului Local Bacau nu atrag, de obicei curioșii; de aceea este extrem de interesant cum, pentru a doua oara, consecutiv, același grup de oameni lați in spate, imbracați in trening și geci de piele s-a așezat, strategic, in spatele consilierilor PNL. Cetațenii respectivi erau coordonați…

- La data de 02 februarie a.c, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au depistat un barbat de 37 de ani, din localitate, in timp ce oferea spre vanzare un detector de metale fara documente legale. Politistii au ridicat in vederea confiscarii detectorul de metale si continua…

- Problema țaraneasca a inceput sa fie o problema cam pe la inceputul veacului al XIX-lea, cand, imediat dupa revenirea domniilor pamantene, boierii au inceput sa fure pamanturile țaranilor. Erau vremurile de dupa Tratatul de la Adrianopol care decisese ca prețul granelor romanești nu mai e stabilit de…

- Divizionara C bacauana Aerostar va intra astazi intr-un cantonament de noua zile la baza proprie. Antrenorii Cristi Popovici, Andrei Vatra și Dan Moței conteaza pe intreg efectivul de jucatori, inclusiv Razvan Istrate, care nu a putut evolua, din motive medicale, in primul amical al iernii caștigat…

- Inculpatul a inselat o persoana timp de trei ani, cu scopul de a intra in posesia unui miniexcavator, provocandu-i un prejudiciu de 21.600 euro, sunt acuzatiile procurorilor. Inculpatul C.C., instructor sportiv in Bacau, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra…

Cu mai bine de douazeci de ani in urma a decis sa lucreze cu cainii de serviciu din cadrul Jandarmeriei Romane și tot atunci s-a indragostit de aceasta profesie. Cum la serviciu era un numar limitat de caini s-a apucat de studii pentru a putea fi dresor. Drumul nu a fost ușor, insa inarmat cu

- Parcursul tenismenului bacauan Bogdan Manole la Campionatul Național de Iarna U16 de la București s-a oprit in „sferturi”. Joi, sportivul legitimat la SCM Bacau a fost invins cu 6-4, 6-1 de favoritul nr. 3 al competiției, Sebastian Gima. In tururile precedente, Manole trecuse cu 6-2, 6-2 de Calin Postea…

- Dimineața se anunța a fi una obișnuita. Pe la pranz, telefonul se scutura nervos și o voce cunoscuta spune ca mama are nevoie de medic! Nu poți sa stai pe ganduri…. Fuga la mașina și direcția… Vaslui. Drum greu… Afara incepuse a cerne ceva din pacla laptoasa, pentru ca mai apoi sa cada folostoace de…

Daca n-ar fi fost impușcat, astazi ar fi putut implini un veac de viața. Mi-l și imaginez cum ar fi povestit ca a fost singurul roman care a avut onoarea sa se plimbe cu trasura reginei Elisabeta a II-a, ca s-a bucurat de onoruri ale unor șefi de stat din S.U.A. și Franța, ca sa

- Astazi, de la ora 12.00, la SIF Moldova (etj. 11), are loc lansarea volumului „Instant story”, semnat de Mihai Buznea. Gazetar cu ani nenumarati in paginile ziarelor locale si centrale, dar si pe sticla televizorului, primul director al ziarului Desteptarea, Mihai Buznea a publicat mai multe volume…

- Traim o perioada in care totul se deruleaza cu o viteza inimaginabila. Mai ales tehnologia, care de la o zi la alta este depașita. In toata aceasta nebunie iși mai fac loc și lucrurile clasice, cu izul vremurilor de alta data. Clasice dar care au concepte moderne. Un bun exemplu in aceast sens este…

- Sambata a incepu sezonul de schi pe partia Nemira din Slanic Moldova. Tarifele pentru partia de schi ,,Nemira” din Slanic-Moldova, sezonul 2017 – 2018 Tarife Schiori 1 urcare (2 puncte) pt. schiori adulți 7, 00 lei / pers. 1 urcare (2 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 5, 00 lei / pers. 6 urcari…

- -agricultorii se tem de gerul anunțat ca va veni in aceste zile – riscul compromiterii culturilor este mare, in contextul lipsei zapezilor care sa le protejeze Vremea neobișnuita din iarna de pana acum, caracterizata prin temperaturi extrem de ridicate și precipitații aproape inexistente, a pus serios…

- Tanarul arhitect Alexandru Șerban Balan a promovat, cu aproape doi in urma, un proiect pentru restaurarea Casei Alecsandri din Bacau in care ar fi locuit familia poetului, imobil de patrimoniu aflat in proprietate privata, dar ajuns intr-o stare de degradare avansata. Imobilul a facut obiectul unui…

- Orașul stațiune este in bezna, urmare a unor restanțe mari catre E.ON, care a tras heblul. Ca o masura de avarie, Primaria din Slanic Moldova a facut ieri o plata parțiala in contul datoriei la energia electrica și gazul metan furnizate in instituțiile publice și pentru iluminatul stradal. Domeniul…

- Aflu de la prietenul meu de cotidiana suferința marturisitoare, Florentin Radu, ca, in plin secol XXI, locuitorii satelor incep sa venereze soluțiile de Ev Mediu, pentru a-și asigura minima protecție calorica. Romanticele turte de balega, ciocalaii și cocenii au ajuns vedete ale intreținerii focului…

- Creșterea efectivelor de animale salbatice in Romania da tot mai multa bataie de cap locuitorilor din preajma zonelor impadurite. Atacurile turmelor de mistreți asupra culturilor de cereale, dar și prezența parca tot mai sesizabila a urșilor in apropierea sau chiar in perimetrul gospodariilor țaranești,…

- Lansat la inceputul anului trecut, Start-Up Nation – cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana -, a incheiat anul 2017 fara nicio finanțare acordata solicitanților. Și asta deși autoritațile anunțau ca primii bani ar urma sa ajunga in conturile beneficiarilor inca din toamna trecuta.…

- Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice face referire la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule. Conform reglementarilor in vigoare, copiii cu o inaltime de pana la 135 de cm pot fi transportati in…

- Recent, universitarul Ștefan Munteanu ne-a oferit „O istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu”, vol. I. (Editura Eikon, București, 2017). Shakespeare, Goethe sau Dostoievski n-au sisteme filosofice, dar creațiile lor fac parte din bibliografia obligatorie a celor care vor sa se apropie de…

- Duminica, 24 decembrie, are loc Extragerea ocazionala in Loteria bonurilor fiscale, dedicata Craciunului. La extragere participa bonurile emise intre 1 aprilie și 8 decembrie 2017, iar fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Daca dupa extragerea…

- Elena Nechita este o mama care de 28 de ani merge zilnic in Cimitirul Central din Bacau, la capataiul cavoului unde iși duce somnul de veci Gheorghe Dorel Nechita, fiul sau, caruia ii spune in continuare George. Și il striga mereu. Chiar și dupa 28 de ani, pe chipul femeii, ajunsa la o varsta respectabila,…

- Cine este Moș Craciun? „Moș Craciun ești tu”, ne-au spus liceenii buhușeni, printr-un proiect dezvoltat in parteneriat cu Palatul Copiilor Bacau, structura Buhuși. Scopul proiectului a fost reprezentat nu de marcarea identitații multiple a Moșului, ci de nevoia dezvoltarii empatiei și spiritului civic…

- Centrul de Afaceri și Expoziții Bacau a gazduit ieri, la pranz, o masa rotunda cu tema „Dezvoltatrea și promovarea fotbalului feminin bacauan”. La evenimentul organizat de clubul bacauan FCM 2012 Pisicile Roșii au participat președintele F.R.F. Razvan Burleanu, managerul pentru dezvoltare fotbalistica…

- – Se spune ca medicul panseaza rana și Dumnezeu o vindeca; medicul nu poate lecui decat atat cat ingaduie Dumnezeu… – Medicul trateaza, Dumnezeu da viața, da durata vieții. Medicul are doar puterea tratamentului. Din pacate, tratamentul medicului este ingradit de scheme terapeutice cuprinse in ghidurile…