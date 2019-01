Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 22 de ani a fost impușcat mortal in Sicilia in cea de-a doua seara de Craciun. Acesta se afla in vizita la cumnatul sau, Vincenzo Vindigni, din localitatea Scoglitti atunci cand s-a...

- Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov, actualul partener de viața al Eleni Udrea, a depus plangere la poliție impotriva lui Dacian Varga, iubitul cantareței de muzica populara Maria Constantin. Acum, tanara a dezvaluit la o emisiune tv ca a fost sunata de fostul fotbalist. Dacian…

- Situație fara precedent in localitatea buzoiana Cochirleanca, dupa ce o eleva in varsta de 4 ani nu a fost primita la o serbare dedicata zilei de 1 decembrie din simplul motiv ca nu avea costum popular. Parinții sunt de parere ca educatoarea le-a discriminat fetița și se tem ca gestul cadrului didactic…

- Crime monstruoase langa Capitala, in Buftea. Un barbat de origine irakiana si-a injunghiat mortal iubita si pe mama acesteia. A sunat apoi la 112 si si-a marturisit faptele. Insa, atunci cand oamenii legii au ajuns la locuinta sa, a devenit violent si chiar a atacat un politist cu cutitul

- Incidentul s-a produs in Targoviste. Cei doi tineri s-au luat la cearta dupa ce au consumat alcool, iar tanara de 20 de ani si-a injunghiat iubitul in picior si in zona gatului. Cand a realizat ce a facut, fata a sunat la 112. Tanarul injunghiat are 20 de ani si este din Bucuresti. El a fost…

- Managerii unei firme de vânzari din China au fost arestati dupa ce si-au obligat angajatii care nu au atins targeturile de vânzari sa bea urina si sa manânce gândaci, scrie BBC, citând presa locala chineza.

- In acest weekend, in noaptea dintre sambata si duminica, Romania a fost zguduita de un nou cutremur, iar cei mai afectati au fost locuitorii Bucurestiului. Seismul a avut magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, fiind cel mai puternic cutremur care a avut loc in ultimi 14 ani in tara noastra.