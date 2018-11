Stiri pe aceeasi tema

- "USR nu face altceva decat sa blocheze toate initiativele de dezvoltare ale Capitalei Romaniei! Pana in prezent, noi am castigat zeci de procese pe care ni le-au intentat, pentru ca, de cand au venit in Consiliul General, nu au facut altceva decat plangeri penale. USR foloseste aceasta decizie ca…

- Gabriela Firea s-a dezlanțuit dupa decizia definitiva a instanței, care a decis ca toate cele 22 de companii municipale ale Primariei Capitalei au fost inființate ilegal. Primarul general a atact USR, pe Nicușor Dan, și a dat de ințeles ca respinge decizia Curții de Apel București.

- Companiile municipale vor funcționa in continuare, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea, in ciuda deciziei Curții de Apel București care a stabilit ca nu ar fi fost inființate in mod legal. Edilul Capitalei a explicat vineri ca hotararea Curții nu afecteaza activitatea companiilor subordonate…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) urmeaza sa majoreze capitalul social al Societatii de Transport Bucuresti (STB, fosta RATB) cu 56 de milioane de lei pentru achizitionarea a trei terenuri pentru amenajarea a cel putin trei autobaze noi, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- ”Ministerul Transporturilor nu gestioneaza transportul rutier local de calatori intre București și localitațile din Ilfov. Atributiile referitoare la infiintarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea si controlul functionarii serviciilor de transport public rutier local de calatori,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei ar fi decontat combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei pe luna daca mai multe persoane folosesc in comun un autoturism proprietate personala pentru deplasarea in…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri in sedinta majorarea capitalului social cu 8 milioane de lei la Compania Municipala Publicitate si Afisaj pentru panouri publicitare, cu 150 de milioane de lei Compania Municipala Parking pentru un teren si

- Toti cei 24 de consilieri generali PSD din Consiliul General al Municipiului Bucuresti au semnat o scrisoare deschisa de sustinere pentru Gabriela Firea.Prezentam textul integral al scrisorii deschise: ”Scrisoare deschisaPentru prima data in istoria postdecembrista, incepand…