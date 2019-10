Stiri pe aceeasi tema

- Patru oameni și-au pierdut viața dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit la aterizare, in Ucraina. Se pare ca piloții au efectuat o aterizare de avarie, dupa ce aeronava a ramas fara combustibil, la o distanța de 1,5 km de aeroport. Presa din Ucraina susține ca este vorba despre un avion militar…

- Avionul zbura din Vigo, Spania, catre Lvov, Ucraina. Autoritațile ucrainene confirma ca patru din cei șapte membri ai echipajului care se aflau in avion au decedat iar Antonovul a fost serios avariat. 1 of 4 Articolul FOTO Un Antonov AN12 inmatriculat UR-CAH și deținut de Ukraine Air Alliance s-a prabușit…

- Zbor demonstrativ cu final tragic in statul american Connecticut. Cel putin sapte oameni au murit, dupa ce bombardierul in care se aflau s-a prabusit. Avionul era de tip B-17, model folosit in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Mai multi oameni au murit dupa ce un bombardier B-17 din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care efectua un zbor demonstrativ, s-a prabusit in timp ce incerca sa aterizeze pe Aeroportul International Bradley, statul american Connecticut, relateaza CNN si Associated Press.

- In Franta a inceput un proces major legat de medicamentul pentru diabet Mediator, prescris si pentru slabit, al companiei farmaceutice private Servier, care ar fi provocat moartea a pana la 2.000 de oameni, transmite Reuters, potrivit news.ro.Servier este acuzata ca a inselat utilizatorii…

- Un elicopter de tip Airbus AS350 s-a prabusit, sambata, aproape de orașul Alta, in nordul Norvegiei, au anuntat serviciile de urgenta locale. Elicopterul operat de compania norvegiana Helitrans s-a prabusit intr-o zona greu accesibila, potrivit Agerpres. La bordul aparului de zbor se aflau șase persoane,…

- Tragedie in orașelul Drogobici din regiunea ucraineana Lvov. O scara dintr-o cladire cu patru etaje s-a prabușit in urma unei explozii provocate de o scurgere de gaze. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți șapte, dintre care patru copii, au fost transportati la spital.

- Accidentul a avut loc pe insula Storsandskar. Presa din Suedia a informat ca unii martori au vazut cum parasutistii au incercat sa sara din avion chiar inainte de prabusire. Swedavia, autoritatea aeroporturilor din Suedia, a informat ca aeronava era un GippsAero GA8, un avion australian cu un singur…