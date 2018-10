Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit, dupa ce un avion Cessna s-a prabușit in mulțime in statulHessa, vestul Germaniei, a spus Poliția, relateaza Reuters. De asemenea, mai multe persoane au fost ranite.

- Un avion usor de tipul Cessna a ucis duminica doi adulti si un copil in zona muntelui Wasserkuppe, in partea centrala a Germaniei, unde s-a prabusit peste o multime imediat dupa decolare, informeaza Agerpres, citand agentia dpa. Avionul nu a ...

- Accident rutier grav in nordul Germaniei. 16 oameni au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. Sase dintre victime au fost internate in stare grava. Potrivit primelor informatii, autobuzul se indrepta spre Berlin.

- Cinci persoane au murit intr-o parcare din Santa Ana, in California, in care s-a prabusit un avion de mici dimensiuni, de tip Cessna, la bordul caruia se aflau, fara sa provoace victime la sol, au anuntat autoritatile, relateaza The Associated Press, citat de News.ro.

- Miracol in Mexic. Un avion cu 103 oameni la bord s-a prabusit la 5 minute dupa decolare, cel mai probabil din cauza conditiilor meteo.Desi aeronava s-a facut bucati, uimitor, toata lumea a supravietuit.

- Compania aeriana mexicana Damojh a transmis luni ca la originea accidentului unui avion Boeing 737 care s-a produs in luna mai pe un teren in apropiere de aeroportul international Jose Marti din Havana, in Cuba, s-a aflat o eroare de pilotaj, potrivit dpa.