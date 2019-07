Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pompierii vranceni au intervenit pentru stingerea a doua incendii, astfel: Doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au acționat pentru stingerea unui incendiu la o locuința din satul Dalhauți, comuna Carligele. La ajungerea forțelor de intervenție la fața locului, focul se…

- Un avion de lupta F-16 aparținand aviației Americane s-a prabusit joi peste o cladire din apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei. Avionul a cazut, joi, peste un depozit in care nu se afla nimeni iar pilotul a reușit sa se catapulteze și se afla in siguranța. Autoritațile americane au anunțat…

- In urma cu puțin timp, salvatorii ajunși la locul accidentului au descoperit un avion de mici dimensiuni, prabușit intr-o zona impadurita. Cei doi barbați au fost zdrobiți la impactul cu solul. Deocamdata nu se știe inca carei companie aparținea avionul. Cauza prabușirii ar putea fi vremea nefavorabila,…

- Zona unde s-a prabușit avionul de mici dimensiuni,in care se aflau afaceriștii Liviu Bucațica și Mihai Covaciu ar fi extrem de dificila pentru zbor, intrucat aici stihiile naturii iși fac de cap mai tot timpul anului. Vantul sufla cu putere mai ales in zilele mohorate, cand se strica vremea. Satenii…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in judetul Buzau, in aceasta dupa-amiaza. In aeronava s-ar fi aflat un om de afaceri din Rasnov. Potrivit unor surse ar fi vorba despre Covaciu Mihai. Vom reveni cu amanunte. The post Un om de afaceri din Brasov se afla in avionul prabusit in judetul Buzau appeared…

- Avionul era unul privat, de tip Bombardier Challenger 601, si s-a prabusit intr-o zona greu accesibila din statul mexican Coahuila, dupa ce in prealabil disparuse de pe radare. Lista prezumtivilor pasageri a fost publicata pe Twitter, dar sunt inca neclare insormatii despre starea victimelor…

- Cel putin 41 de oameni au murit pe cel mai mare aeroport din Moscova, dupa ce avionul cu care ar fi trebuit sa zboare a luat foc, pe pista, informeaza Digi24.ro. Aeronava decolase de putin timp, catre Murmansk, in nordul tarii. Dar pilotii au raportat o defectiune tehnica si au cerut sa se intoarca.…

- INCENDIU la o locuința din localitatea Sagagea, Poșaga. Pompieri intervin. Nu sunt victime Vineri noaptea, in localitatea localitatea Sagage, comuna Poșaga a izbucnit un incendiu la o locuința. Stația de pompieri Cimpeni a intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu…