- Cel putin noua persoane au murit dupa ce un avion turistic s-a prabusit in zona Arhipelagului american Hawaii, anunta autoritatile, citate de postul CNN.Avionul, de tip King Air, s-a prabusit vineri seara (sambata dimineata, ora Romaniei), in apropierea Aerodromului Dillingham, pe Insula Oahu,…

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Aparatul de zbor, un King…

- Informatia a fost vehiculata de specialistul in aviatie Sorin Stoicescu. Acesta a precizat ca in august 2016 avionul implicat in tragedia de miercuri, 15 mai 2019, de la Buzau, a aterizat fortat in judetul Arges dupa ce a ramas fara carburant din neatentia pilotului.

- Cel puțin 14 oameni au murit intr-un accident aviatic in Mexic, potrivit rapoartelor. Se crede ca avionul privat transporta 18 persoane din Las Vegas, unde au vizionat meciul de box a lui Saul 'Canelo' Alvarez...

- A crescut numarul victimelor din avionul care a luat foc pe un aeroport din Rusia, Moscova. In timpul aterizarii de urgenta, avionul a lovit pista si jumatatea din spate a luat foc. Daca in prima faza s-a spus ca sunt doar cateva persoane ranite, iata ca acum numarul mortilor a ajuns la 41.

- Tragedie aviatica in Statele Unite. Sase oameni au murit, dupa ce un avion s-a prabusit in momentul aterizarii pe un aeroport din Texas. Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului."La bordul avionului erau sase persoane, inclusiv pilotul.

- Co-proprietarul celei de-a doua companii aeriene a Rusiei, Siberia Airlines (S7), a murit atunci cand avionul sau privat s-a prabușit in Germania, potrivit companiei. Natalia Fileva, una dintre cele mai bogate femei din Rusia și acționar majoritar in S7, a ...

- "Avionul a facut drum intors si a aterizat fara probleme la Orlando", a informat FAA. Niciun pasager nu se afla la bordul aparatului care se indrepta spre Victorville, in California, pentru a fi parcat. La 13 martie, FAA a blocat la sol intreaga flota de 737 MAX dupa doua accidente…