Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AGERPRES, citand AFP. Aparatul, un monomotor Cessna 208…

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Un tanar si a pierdut viata intr un accident de munca petrecut astazi intr un supermarket din Dolj. Marfa de pe un motostivuitor s a prabusit peste el. Potrivit Antena3, barbatul a fost dus de urgenta la spital, dar medicii nu l au mai putut salva. ...

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Un accident grav a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay, Florida. Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabusit. Pentru moment, cauza pentru care s-a intamplat tragedia este necunoscuta. A

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Cel putin doi oameni au murit si alti 11 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Aeronava s-a prabusit peste o padure din Ravensburg, districtul Baden-Wuerttemberg (Germania). Cei trei ocupanți de la bord au murit. La bord se aflat pilotul in varsta de 45 de ani si doi pasageri, unul in varsta de 49 de ani si unul de 79 de ani. Nu se stie pana acum care este cauza…

- Un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturnat intre Borsec si Tulghes. Cel putin doi oameni au fost declarați decedati, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit primelor date facute publice, microbuzul venea din Praga si mergea spre R. Moldova. Acesta a derapat si s-a rasturnat pe DN 15,…

- Cel puțin doua persoane au murit dupa ce un mal de la cariera de piatra din satul Pascani, raionul Criuleni, s-a prabusit in aceasta seara. O alta persoana a fost transportata de urgența la spital. Potrivit Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, la fața locului se afla mai mulți…

- Accident grav in satul Pașcani, Criuleni. O cariera de piatra s-a prabușit. Potrivit ultimelor informații, trei persoane au murit.La fața locului se deplaseaza salvatorii dar și președintele raionului Criuleni, Veaceslav Burlac.Cu mai multe informații revenim mai tarziu.

- Șoferul autovehiculului, un barbat in varsta de 65 de ani, a decedat in urma impactului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat ca un autoturism a fost lovit in plin de un tren de calatori la o trecere de cale ferata din zona localitatii…

- Patru oameni au murit dupa ce un elicopter si un avion s-au ciocnit in aer si s-au prabusit intr-o padure, la nord-vest de Londra. In fiecare din cele doua aeronave se aflau cate doua persoane si niciuna nu a supravietuit.

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul îndepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- Un elicopter militar s-a prabusit intr-o provincie din estul Irakului. Toti cei sapte oameni care se aflau la bordul aparatului de zbor au murit in urma accidentului aviatic.Potrivit informatiilor preliminare, tragedia s-a produs in timpul unor exercitii militare.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, in urma unei explozii care a zguduit un bloc cu noua etaje. Incidentul a avut loc in orașul rus Ijevsk, iar cladirea s-a prabușit parțial in urma deflagrației, noteaza The Independent. „Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din…

- Peste 200 de persoane ar fi murit dupa ce poligonul de teste nucleare din Coreea de Nord s-a prabusit, pe 10 septembrie, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului,...

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia.

- Initial au fost anuntati 100 de morti, insa inca 100 de persoane si-ar fi pierdut viata intr-o operatiune esuata de salvare, potrivit postului de stiri japonez TV Asahi. Dezastrul a starnit temeri legate de potentiale scurgeri radioactive, potrivit The Telegraph. Cladirea s-ar fi prabusit…

- O persoana a decedat, iar alte patru au fost ranite dupa ce un avion folosit de organizatia ecologista Greenpeace s-a prabusit în nordul Braziliei. Pilotul si trei pasageri au supravietuit prabusirii în râul Negro, în apropiere de Parcul National Anavilhanas din statul…

- O femeie de 29 de ani a decedat, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce un avion folosit de organizatia ecologista Greenpeace s-a prabusit in nordul Braziliei, informeaza site-ul agentiei de presa Dpa. ...

- Un avion de vanatoare de tip F/A-18 Hornet s-a prabusit marti, la o baza aeriana, in apropiere de Madrid, iar pilotul a murit, a anuntat Ministerul spaniol al Apararii, relateaza The Associated Press, preluata de News.ro.

- Alerta in Spania! Un avion militar F18 s-a prabusit la periferia Madridului, in apropierea bazei militare Torrejon, a anuntat purtatorul de cuvant al ministrului spaniol al Apararii, potrivit...

- Alerta în Spania! Un avion militar F18 s-a prabusit la periferia Madridului, în apropierea bazei militare Torrejon, a anuntat purtatorul de cuvânt al ministrului spaniol al Apararii, potrivit express.co.uk Potrivit primelor informatii, accidentul a avut loc chiar…

- Un avion de vanatoare de tipul F-18 s-a prabusit marti la baza militara din Torrejon de Ardoz, o localitate situata in apropiere de Madrid, din motive inca necunoscute, a declarat un purtator de...

- Un avion de vanatoare F18 s-a prabușit langa o baza militara de langa Madrid, azi, pilotul a decedat. Este al doilea aparat militar care se prabușește in Spania, in decurs de o saptamana.

- Un avion s-a prabusit sambata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat in Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro. Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.…

- Un mic avion de pasageri s-a prabusit astazi, in Coasta de Fildes, au anuntat autoritatile locale. Aparatul, un Antonov, avea la bord 10 pasageri. Patru dintre acestia, originari din Republica Moldova, si-au pierdut viata, iar ceilalti sase au fost raniti. Intre cei sase, patru erau cetateni francezi.…

- Un avion de tip cargo s a prabusit in mare, langa Coasta de Fildes, informeaza Romania TV. Patru persoane aflate la bord, cetateni moldoveni, au murit, iar alte patru sunt ranite. Avionul transporta echipamente militare ale armatei franceze, care desfasoara activitati antijihadiste in zona. La bordul…

- Un avion s-a prabusit sambata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat in Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro. (Sursa foto: http://koaci.com)

- Un avion s-a prabusit sambata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat in Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro. Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.…

- Un avion cargo s-a prabusit sambata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, in Coasta de Fildes. Accidentul s-a soldat cu moartea a patru persoane originare din Republica Moldova.

- Cel putin patru persoane au murit sambata dupa ce un avion cargo s-a prabusit in mare langa aeroportul international din Abidjan, cel mai important oras din Coasta de Fildes, a declarat Reuters un martor al incidentului. UPDATE 14.

- Cel putin patru persoane au murit sambata dupa ce un avion cargo s-a prabusit in mare langa aeroportul international din Abidjan, cel mai important oras din Coasta de Fildes, a declarat Reuters un martor al incidentului.UPDATE 14.15 Seful companiei care opereaza aeroportul a anunta ca accidentul s-a…

- Un avion s-a prabusit sambata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat in Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro.Cel putin patru persoane au murit, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, informeaza Mediafax.…

- Un avion s-a prabusit in largul marii, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul international din Abidjan, Coasta de Fildes, informeaza The Independent. Cel putin 4 persoane au murit, au declarat surse din cadrul serviciilor de interventie.

- Un avion militar Eurofighter, care a participat la Madrid la parada ocazionata de Ziua Naționala a Spaniei, s-a prabușit in apropierea unei baze aeriene din provincia Albacete (estul Spaniei), transmit agențiile internaționale de presa. În zona se afla pompieri și echipaje ale…

- "Bombardierul Su-24 a ieșit de pe pista de decolare a aerodromului din Hmeymim și a avut loc un accident in timp ce avionul accelera pentru a decola'', a afirmat Ministerul rus al Apararii. Membrii echipajului nu au avut timp sa se catapulteze. Reuters menționeaza ca avioanele rusești…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite în urma prabusirii unui elicopter civil în timpul unui raliu, în Letonia, potrivit presei locale, scrie The Associated Press, citat de News.ro Elicopterul s-a prabusit în regiunea Priekule, în sud-vestul Letoniei,…

- Un elicopter militar s-a prabusit in India. La bordul aparatului de zbor se aflau sapte persoane, atat membri ai fortelor aeriene, cat si militari, iar in urma impactuluiu cu solul nimeni nu a supravietuit.

- Aeronava decolase de la Alma Ata si avea destinatia Shymkent, zborul fii unul de tip ambulanta. La 12 minute de la decolare, aparatul de zbor s-a prabusit si a luat foc in urma impactului. Toate cele cinci persoane aflate la bord au murit pe loc.

- Alerta medicala pe Otopeni inainte de decolarea unui avion al companiei Wizz Air in aceasta dimineața. Un pasager care se urca la bordul unui avion Wizz Air pe Otopeni cu destinația Pescara, Italia, a murit dupa ce i s-a facut rau. Au fost chemați medicii de pe aeroport, timp in care pasagerii au…

- Un pasager care se imbarca la bordul unui avion Wizz Air pe Otopeni cu destinația Pescara, Italia, a murit dupa ce i s-a facut rau. Au fost chemați medicii de pe aeroport, timp in care pasagerii au fost blocați in aeronava. Un echipaj SMURD l-a resuscitat, dar fara succes. Poliția a fost alertata…