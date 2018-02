Un avion rusesc a fost doborat de o grupare inarmata, iar pilotul a fost capturat si ucis in Siria

Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rus in estul provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, in timpul unei ofensive a armatei guvernamentale siriene, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), organizație a diasporei siriene, cu sediul la Londra. Pilotul a fost…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști au fost uciși", a mai anunțat Ministerul rus al Apararii. Ministerul rus al Apararii a dat publicitații și imagini cu raidurile…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Bombardamentele aeriene ale fortelor guvernamentale asupra celei mai mari enclave controlate de rebeli in nord-vestul Siriei s-au soldat joi cu cel putin 28 de morti, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Organizatia neguvernamentala cu sediul la Londra, citata de Reuters,…

- Moscova a dat asigurari potrivit carora rusii ar fi luat"toate precautiile necesare", insa Washingtonul a calificat aceasta operatiune ca fiind "periculoasa", potrivit rt.com. Un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su-27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018 un avion american de securitate…

- Atacul cu rachete este o riposta la operatiunile lansate in urma cu cateva zile de armata turca, in provincia siriana Afrin, impotriva grupului insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG). Trei rachete au fost lansate miercuri seara spre orasul turc Kilis, iar una a lovit anexele…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Un avion Blue Air cu o suta de pasageri romani la bord a pierdut brusc in altitudine. Mai mult pasageri au afirmat ca avionul a ajuns la doar o suta de metri deasupra marii. Pilotul a redresat miraculos avionul.

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…

- Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gerasimov, a declarat ca avionul american de vinatoare F-22 Raptor a provocat avioanele rusești Su-25 deasupra Siriei. Potrivit lui, avionul american a plecat abia dupa apropierea Su-35. Reamintim ca incidentul a avut loc pe 13 decembrie in…

- Un avion militar sirian a fost doborat de insurgenti, marti, in provincia Hama, situata in nord-vestul Siriei, iar pilotul a murit, anunta Televiziunea publica siriana, citata de agentia Reuters.

- Rusia anunța ca Siria a fost eliberata complet de ISIS și ca misiunea armatei ruse in aceasta regiune s-a incheiat, citeaza AFP un mesaj al Ministerului rus al Apararii. ”Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista ISIS s-a incheiat. Teritoriul sirian este complet eliberat de luptatorii acestei…

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. "Avioanele israeliene au vizat regiunea Jamraya, situata…

- Un avion de lupta rusesc Su 30 a efectuat sambata o interceptare periculoasa a unui aparat american P 8A Poseidon, deasupra Marii Negre.Avionul american opera in spatiul aerian international si nu a facut nimic pentru a provoca acest comportament din partea rusilor, a declarat pentru CNN locotenent…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Armata rusa a dezmintit luni ca ar fi efectuat duminica raiduri aeriene in care si-ar fi pierdut viata peste 50 de civili intr-un sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic in estul Siriei, asa cum a afirmat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), transmite…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși ieri in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.

- IMAGINI ATENTAT SANGEROS. Cel putin 26 de persoane au murit. Doisprezece copii se numara printre victimele atentatului. FOTO Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul…

- Cel putin 29 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi luni in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate rebele dintr-o zona de dezescaladare din nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Cinci copii se numara printre victimele din orasul…

- Gruparea terorista Stat Islamic a recucerit, luni, înca un oraș din Siria, informeaza Reuters citata de Agerpres. Luptatorii jihadiști au redobândit controlul asupra întregii localitați Albu Kamal (Bukamal), pe care milițiile susținute de Iran o eliberasera de câteva…