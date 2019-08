Un avion militar s-a prăbuşit în apele mării. Pilotul a murit Avionul spaniol C-101, folosit la antrenamente, s-a prabusit in apropiere de La Manga la scurt timp dupa ora 07.30 GMT. Cauza prabusirii inca nu este cunoscuta.



Pilotul, care era singur in cockpit, era instructor de zbor.



Initial, autoritatile au anuntat ca pilotul a reusit sa se ejecteze si era cautat de ambarcatiunile de salvare, informeaza news.ro, citat de stiripesurse.ro.



Pe retelele de socializare au aparut imagini cu momentul prabusirii avionului.



Trei plaje din zona au fost inchise publicului dupa ce resturi ale avionului au ajuns la mal.



Duminica,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

