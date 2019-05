Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta F-16 aparținand aviației Americane s-a prabusit joi peste o cladire din apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei. Avionul a cazut, joi, peste un depozit in care nu se afla nimeni iar pilotul a reușit sa se catapulteze și se afla in siguranța. Autoritațile americane au anunțat…

- Un avion de lupta F-16 care efectua un antrenament de rutina s-a prabușit intr-un depozit de langa baza aeriana March din sudul Californiei, transmite Reuters. Pilotul s-a catapultat, dar cinci persoane aflate la sol au fost ranite, potrivit unor oficiali militari. Gravitatea ranilor acestora…

- Un avion de lupta F-16 care efectua un antrenament de rutina s-a prabușit într-un depozit de lânga baza aeriana March din sudul Californiei, transmite Reuters. Pilotul s-a catapultat, dar cinci persoane aflate la sol au fost ranite, potrivit unor oficiali militari. Gravitatea ranilor…

- Un avion multirol F-16 s-a prabușit joi peste un depozit aflat in apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei, insa pilotul s-a catapultat și se afla in siguranța și nu exista informații ca in urma incidentului ar fi fost ranita vreo persoana, au anunțat autoritațile americane, conform Mediafax."Pilotul…

- Un avion de mici dimensini s-a prabușit azi la Ploiești! Salvatorii au venit la fața locului de urgența. Aceștia au intervenit pentru a acorda primul ajutor. Primele informații arata ca aeronava s-a prabușit pe aerodromul Srejnicu. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit dintr-o eroare de pilotaj,…

- Sapte persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabusit in apropiere de capitala Venezuelei, Caracas, a informat Ministerul Apararii din Venezuela prin intermediul unui comunicat, scrie mediafax.ro.

- Natalia Fileva, una dintre cele mai bogate femei din Rusia, a murit într-un accident de avion, în Germania. Pilotul și tatal ei, și el aflat la bord, de asemenea, au murit. Tragedia a mai facut înca 2 morți și 3 raniți la sol. Natalia Fileva, tatal ei și…

- Incidentul s-a produs in Gaborone, capitala statului Botswana. Pilotul era la o petrecere, la un club, impreuna cu sotia si alti prieteni. Potrivit martorilor, cuplul s-a luat la cearta, iar pilotul, care era beat, si-ar fi lovit sotia. Furios, individul a plecat apoi de la petrecere. Ceea ce nu banuiau…