Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de tipul Bombardier Dash s-a prabusit astazi, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata 40 de persoane si alte 23 au fost ranite.

- Un avion apartinand unei companii aeriene din Bangladesh, care avea la bord 71 de persoane, s-a prabusit, luni, pe aeroportul Kathmandu din Nepal, in momentul in care se pregatea sa aterizeze, relateaza AFP. Numarul mortilor si ranitilor nu a fost anuntat de autoritati.

- Un avion al companiei aeriene din Bangladesh US Bangla Airline cu 67 de pasageri la bord si patru membri ai echipajului s-a prabusit astazi la aterizarea pe aeroportul internațional din Kathmandu, Nepal, a declarat un oficial al aeroportului, care a ...

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat un nou bilant, de 39 de morti, in urma prabusirii unui avion militar, in zona unei baze militare strategice, potrivit RIA Novosti citata de Realitatea.net.Informatia initiala era ca toti cei 32 de oameni din avion, 6 membri ai echipajului si 26 de pasageri au murit.…

- Un avion cargo An-26 apartinand armatei ruse s-a prabusit miercuri in timpul aterizarii la baza Hmeimim, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Treizeci si noua de persoane au murit, conform ultimului bilant oficial.

- Un avion rusesc s-a prabusit in apropiere de baza ruseasca din Hmeimim, 32 de persoane au murit, anunta agentiile rusesti de presa, citate de AFP si HotNews.ro. “In 6 martie in jurul orei 15,00 (12,00 GMT), un avion de transport ...

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters.Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Pasagerii care se imbarcau la bordul unui avion al companiei Emirates, care trebuia sa decoleze de pe Aeroportul Internațional din Islamabad, Pakistan, cu destinația Dubai, au avut parte de un incident neobișnuit.

- Aproape 450 de migranti au fost salvati luni de Garda de Coasta libiana in doua operatiuni distincte in largul coastelor de vest ale Libiei, a anuntat marti Marina libiana, relateaza agerpres.ro.

- Aproape 450 de migranti au fost salvati luni de Garda de Coasta libiana in doua operatiuni distincte in largul coastelor de vest ale Libiei, a anuntat marti Marina libiana, relateaza AFP. Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali,…

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii. Toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman, informeaza AFP.

- UPDATE Cei 66 de pasageri si membri ai echipajului unui avion de linie iranian au fost ucisi duminica in prabusirea aparatului lor intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Iranului, a anuntat un...

- Un avion cu 66 de oameni la bord s-a prabusit, dimineața, in Iran. Autoriatațile au anunțat ca nu exista niciun supraviețuitor. Aeronava aparținea companiei Aseman Airlines, decolase din capitala Teheran si se indrepta catre un oras din sud-vestul tarii. „Toate serviciile de urgenta sunt in alerta”,…

- Un avion de pasageri care transporta 66 de oameni s-a prabusit, cu putin timp în urma, într-o zona de munte din Iran. Pâna în acest moment nu se stie daca sunt supravietuitori.

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele...

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la baza…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit duminica dupa-amiaza langa Moscova. Nu exista supravietuitori. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domod...

- Avion prabusit Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiilor victimelor din accidentul aviatic cumplit care a avut loc duminica, 1 februarie. Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabușit lânga Moscova, la scurt timp dupa decolare.

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza Russia Today. Potrivit agentiei TASS, aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel, sambata in Israel. Incidentul a avut loc in timp ce armata lansa atacuri dupa ce a fost interceptata o drona venita din teritoriul sirian.

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel, in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria, dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP, preluata de...

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP. 'Fortele de aparare din Israel au vizat sisteme…

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian, titreaza News.ro. Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control…

- Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina la Fort Irwin, un centru de antrenament in California, de altfel unul dintre marile centre de instruire ale fortelor armate ale Statelor Unite, a relatat Fox News. O ancheta a fost deschisa pentru stabilirea cauzelor acestui…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator...

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…

- Tancul petrolier care s-a ciocnit saptamana trecuta cu un cargobot in largul costelor Chinei inca mai arde. 13 nave, inclusiv una sud-coreeana și doua japoneze, incearca sa stinga flacarile și sa salveze marinarii dați disparuți. Bilanțul de pana acum este sumbru.

- Zece migranti au murit, iar alti peste 50, inclusiv copii, au fost dati disparuti sambata si duminica in largul coastelor Libiei, potrivit unui bilant cules luni de mai multe organisme de la supravietuitori, relateaza AFP. O prima barca pneumatica a plecat de la Garabulli, la 50 de kilometri est…

- Cel putin 25 de oameni au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, scrie News.ro, citand Le Figaro. "Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un elicopter de atac rusesc de tip Mi-24 s-a prabusit in Siria și ambii piloti și-au pierdut viata, in cursul zilei de duminica, la 15 km de aeroportul militar din Hama, centrul Siriei, la nord de Damasc.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice.

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Un accident grav a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay, Florida. Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabusit. Pentru moment, cauza pentru care s-a intamplat tragedia este necunoscuta. A

- Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza a forțelor aeriene americane. Patru persoane au murit, in urma impactului. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar autoritațile au deschis o ancheta…

- Cel puțin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit chiar inainte de Craciun, informeaza libertatea.ro. Cauza accidentului este momentan inca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o…

- Un feribot cu 251 de oameni la bord s a rasturnat in largul coastelor filipineze, din cauza valurilor uriase, a anuntat BBC citat de Realitatea.net. . Potrvit Daily Mail, care citeaza declaratia unui oficial al politiei locale, exista informatii ca trei pasageri si ar fi pierdut viata. Potrivit Garzii…

- Un accident teribil s-a produs in districtul Neneția din Rusia, situat in vestul Siberiei. Trei oameni au murit și alți zece au fost raniți, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt...

- Trei oameni au murit și alți 10 au fost raniți, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare, în districtul Neneția din Rusia, situat în vestul Siberiei, a anunțat, marți, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky,

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Cel putin doi oameni au murit si alti 11 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass.