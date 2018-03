Stiri pe aceeasi tema

- Daca mulți s-au intrebat care este inamicul numarul 1 la Kremlin, iata ca raspunsul pare sa fi venit. Ei bine, intre zidurile resedintei prezidentiale se duce, totusi, un razboi.Motivul?- Ciorile care dau tarcoale și care se dau duse cu mare greu.

- Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News citate de Agerpres.ro. Avionul, operat de compania US Bangla, a iesit de pe pista in timpul aterizarii si a luat foc. Pompierii se lupta…

- Una dintre cele mai populare tunsori pentru barbati este astazi cea preferata de vedete precum Cristiano Ronaldo. Putina lume stie ca aceasta era folosita de catre membrii organizatiei naziste Hitlerjugend (Tineretul Hitlerist). Tunsoarea mai este numita astazi si „Hitler Youth Haircut” sau „Nazi Haircut”.…

- Gigi Becali l-a scos de la inima pe Duckadam: ”Ma dezic de tot ce zice el. M-a suparat”. Cand il da afara și pe Dica. Gigi Becali l-a luat la rost pe Helmut Duckadam, președintele de imagine al clubului. Helmut Duckadam a spus zilele trecute ca jucatorii de la Viitorul „au foame de Steaua” și a dezvaluit…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa. Aparatul de zbor, un model Mi-8, a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri…

- Tanarul care si-ar fi impuscat mortal iubita si apoi s-ar fi sinucis este caracterizat de localnicii din comuna aradeana Tarnova, unde locuia, drept ”scandalagiu” si ”rebel”, iar crima ar fi comis-o din gelozie, pentru ca prietena sa ar fi vrut sa plece sa lucreze in Germania cu un alt barbat. Arma…

- Un avion militar rusesc s-a prabusit in Siria, iar cei 26 de pasageri si sase membri ai echipajului aflati la bord au murit, a anuntat Ministerul Apararii din Rusia, scrie BBC potrivit News.ro . Avionul s-a prabusit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmemim, in apropierea orasului sirian de coasta…

- Era una dintre cele mai preciate actrite de telenovele si avea toata lumea la picioarele ei. Succesul si faima ei s-au prabusit intr-o secunda si tot ceea ce avea a disparut din viata ei. In prezent, ea isi castiga existenta ca sofer de taxi.

- Modul in care psilocibina lucreaza in creierul unei muste poate furniza o explicatie cu privire la motivul pentru care mai multe specii diferite de ciuperci au evoluat pentru a contine acelasi compus, conform unui nou studiu efectuat de cercetatorii...

- Rusia analizeaza posibilitatea denuntarii Conventiei Europene a Drepturilor Omului si incetarii cooperarii sale cu Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), in cazul in care linia antiruseasca a deciziilor judecatoresti nu va fi corectata, au declarat joi surse

- „Stimate domnule ex-primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, am urmarit cu atenție afirmațiile facute de dumneavostra, atât în cadrul conferinței de presa organizata la sediul Partidului Liberal, cât și la diferite emisiuni tv, unde m-ați acuzat ca am parasit PL și am aderat…

- >Un avion de vanatoare chinez a patruns in zona de aparare aeriana a Coreei de Sud fara aprobare. Aeronava chineza a survolat zona timp de peste patru ore si s-a aflat foarte aproape de teritoriul sud-coreean. Ca raspuns, fortele aeriene sud-coreene au trimis zece avioane de lupta F-15…

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, avand in vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui actual, scrie realitatea.

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a fost implicat in transportarea in Rusia a celor aproximativ 400 kg de ”cocaina” din Argentina, gasite in incinta Ambasadei Rusiei din aceasta țara. Anterior, politia argentiniana a inlocuit cocaina, descoperita in 12 valize, cu faina…

- La data de 24.02.2018, in intervalul orar 00.00-05.00, pe D.N. 1 A, km. 154+700, in afara localitații Cheia, se va inchide total circulația rutiera pentru a extrage din rapa un ansamblul de vehicule, care a s-a rasturnat la data de 22.02.2018. Astfel, pentru repunerea pe roți a ansamblului e necesara…

- Skoda va prezenta in cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumita dupa fondatorii companiei - Laurin si Klement. Designul al acestui model se datoreaza, printre altele, grilei cromate a radiatorului, jantelor…

- Cu adevarat este un eveniment neplacut ceea ce i s-a intamplat lui Phil Collins, celebru component al trupei Genesis, care a fost oprit de politie pe aeroportul international din Rio de Janeiro si tinut in celula cateva ore bune, fiindca nu avea viza de munca.

- Mai multi soferi de automarfare care asteptau sa iasa din tara prin PTF Nadlac II au protestat spontan, miercuri, claxonand insistent, nemultumiti ca se formase o coloana ce se intindea pe aproximativ cinci kilometri. Unii dintre soferi spun ca au ajuns la granita inca de luni seara, dar nu…

- Audiere importanta marti in Parlament! Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, urmeaza sa se prezinte, dupa sedinta de plen comun a celor doua Camere, la Comisia de control al SRI din Parlament. Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control a SRI, a devoalat care vor fi zilele marilor audieri, explicand…

- Minerii de la Cariera Jilț Nord au refuzat sa inceapa lucrul, in aceasta dimineața, nemulțumiți de armonizarea salariala și de faptul ca nu au primit al doilea fluturaș de salariu așa cum a promis conducerea CEO. Minerii de la schimbul I se afla in sala de apel și așteapta sa discute cu conducerea companiei.…

- Pentru intelegerea intr-o masura detaliata a fenomenului rutier, astfel incat deciziile din plan operativ sa poata fi fundamentate stiintific, specialistii Directiei Rutiere si ai Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Politiei Romane au intocmit "Buletinul sigurantei rutiere.…

- Oana Roman si Marius Elisei se descurca asa cum pot. De multe ori, fiica lui Petre Roman a marturisit ca au neajunsuri, dar muncesc cot la cot pentru a-si putea asigura un viitor mai bun. Pentru ca a fost criticata ca s-a plans de bani, Oana a tinut sa explice de ce si-ar dori, de fapt, sa fie bogata.

- Un tanar de 20 de ani din Afganistan, care locuia ilegal in Timisoara, se pregateste sa se intoarca in tara sa natala, dupa ce a fost depistat ieri, 13 februarie, de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Timis. Pe numele sau expirase dreptul de sedere…

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- Din cauza numarului mare de intarzieri și/sau anulari, Turcia a fost destinația cea mai problematica pentru pasagerii romani in 2017. Cele mai multe zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate sunt pe ruta București-Istanbul (Ataturk Airport), mai exact anul trecut 621 de zboruri au inregistrat o…

- De la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim ajutor medical, 96…

- Doi tineri din Rusia ar fi trebuit sa fie in avionul care s-a prabusit zilele trecute, dar in ultimul moment si-au anulat dar au schimbat cursa in ultima clipa! Cuplul care a inghetat la aflarea vestii! ”Masina nu era gata...”

- Un tanar de 22 de ani cunoscut ca și consumator de droguri și-a injunghiat unchiul și matușa, dupa care a incercat sa dispara. Evenimentul in urma caruia și-a pierdut viața un barbat de 55 de ani iar o femeie de 53 de ani a fost ranita s-a produs duminica seara, in municipiul Buzau. Agresorul a fost…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, preluate de Agerpres. Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit...

- Recentul protest al cetatenilor comunei Micesti, nemultumiti ca, in lipsa mijloacelor de transport in comun, nu mai pot calatori pana in Pitesti.a fost comentat de presedintele PNL Arges, Adrian Miutescu. "Nu poate exista dezvoltare, daca nu exista libertate de miscare. Este un principiu pe cat de…

- Avionul care a transportat delegatia oficiala nord-coreeana, printre care sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a aterizat vineri in Coreea de Sud, o istorica premiera cu cateva ore inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, anunta AFP. Aparatul purtand inscriptia…

- Mica publicitate are și anunturi haioase. O tanara care iși dorește sa vanda o rochie de ocazii speciale a postat pe Facebook un anunț pe seama caruia internauții s-au amuzat copios. Femeia din Sibiu nu a gasit, deocamdata, un client, insa a devenit celebra pe internet, postarea sa fiind distribuita…

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Un avion de vanatoare Suhoi Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spațiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5 metri de avionul american.

- Versiunea in limba chineza a hitului ''Despacito'', o colaborare intre cantaretul singaporez JJ Lin stabilit in Taiwan si solistul portorican Luis Fonsi, face furori pe retelele de socializare de Asia, desi este vorba de o varianta mai conservatoare si mai putin senzuala decat cea originala, relateaza…

- Un avion de vanatoare Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spatiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5m de avionul american.

- Numele micuței Jasmina Leontieva a ajuns pe buzele tuturor, fetița fiind singura supraviețuitoare a catastrofei. In varsta de 3 ani, Jasmina nu-și amintește absolut nimic, așa ca, din fericire, nu se poate vorbi despre o trauma psihica. Spre binele ei, din memorie i s-a șters totul. Nu ține minte…

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…

- Ford Motor Company a prezentat oficial crossoverul Edge facelift pregatit pentru gama anului 2019. Automobilul surprins la teste inca din vara anului trecut s-a ales cu un design exterior revizuit, o noua cutie de viteze, o linie de propulsoare mai puternice si o versiune sport ST.

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD i-a adus fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose, protagonostii unui razboi tacit pentru putere . Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose a cerut o restructurare masiva a Guvernului, fara sa spuna ce minisltri sunt vizati. Sursele…

- Aterizare de urgența la Palermo! Un avion Blue Air a pierdut brusc din altitudine, in timp ce se indrepta catre Catania. Avionul decolase de la Bacau și se indrepta catre orașul Palermo. La bord se aflau aproximativ 100 de pasageri. Mai mulți pasageri au povestit ca aeronava s-a apropiat la aproximativ…

- O aeronava Boeing 737 a Blue Air a aterizat de urgența, joi dimineața, pe aeropotul din Palermo, dupa ce a pierdut altitudine și a ajuns la 100 de metri deasupra apei. Avionul a decolat de la Bacau, cu destinația Catania.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP. Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan apartinand…

- Cursa Roma-Chișinau intarzie de cateva ore. Acesta urma sa aterizeze in Chișinau la ora 11:45, insa tabloul de bord arat ca acesta se va reține pana la ora 15:55. Pe o rețea de socializare un moldovean s-a aratat infuriat de situația data și a spus ca mai mulți moldoveni stau și așteapta in aeroport…

- Aparatul de zbor, care apartine unei companii private, era parcat si avea rotile blocate. Nu a fost insa suficient pentru a-l imobiliza, mai ales ca vantul a fost extrem de puternic. Avionul a trecut prin gardul de plasa si a lovit zidul cladirii.

- Un avion de realimentare apartinând Fortelor Aeriene americane a efectuat miercuri o aterizare de urgenta în Marea Britanie. Avionul de tip Boeing KC-135, apartinând Fortelor Aeriene americane, a avut „probleme tehnice” în timp ce zbura deasupra Marii Britanii…

- Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa de Asigurari de Sanatate, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, anunța Societatea Nationala de Medicina Familiei și Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie. Motivul: nesemnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor…

- Autoritațile aeronautice din Europa au îndemnat companiile aeriene sa le aminteasca pasagerilor, în perioada sarbatorilor, cum sa transporte aparatele care au baterii litiu-ion, pentru a evita izbucnirea unor incendii la bordul avioanelor.

- Este o zi rece de inceput de decembrie iar in oraș s-au aprins luminițele de sarbatori. In Secția de Neonatologie a Spitalului Cantacuzino din Capitala nu se simte insa spiritul Craciunului, chiar daca pe hol a fost amenajat un braduț. In jur e un du-te-vino permanent, asistentele iși fac treaba tacute…