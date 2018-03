Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu zece tone de aur, platina si diamante a pierdut o parte a incarcaturii dupa ce a decolat, joi, de pe Aeroportul Yakutsk, scrie Siberian Times. Aeronava cargo AN-12 a Nimbus Airlines a avut probleme la decolare, iar pretioasa incarcatura a inceput sa cada pe pista.

- Un avion cu zece tone de aur, platina si diamante a pierdut o parte a incarcaturii dupa ce a decolat joi de pe aeroportul Yakutsk, scrie Siberian Times. Aeronava cargo AN-12 a Nimbus Airlines a avut probleme la decolare, iar pretioasa incarcatura a inceput sa cada pe pista.

- Un avion rus care transporta lingouri din "metal pretios" in Siberia a avut o problema la decolare si a pierdut peste trei tone din incarcatura pe pista aeroportului, au declarat joi autoritatile locale, citate de AFP. Aparatul de transport An-12 al companiei Nimbus era pe cale sa decoleze…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca, in zona…

- Un avion de tipul Bombardier Dash 8 Q400 s-a prabusit luni, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata cel putin 40 de persoane, au anuntat autoritatile locale. Avionul apartine companiei…

- Cifrele din raportul de activitate al Judecatoriei Bacau, pe anul 2017, arata un volum de munca infernal, in conditiile unui numar insuficient de judecatori. Incarcatura pe judecator a fost de 1.607 dosare la Sectia Penala. Raportul confirma și o subfinanțare cronica. Conform raportului de activitate…

- Au aparut noi informatii despre avionul prabusit duminica in Iran. In avionul privat turcesc, care zbura din Emiratele Arabe Unite la Istanbul, si s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului se afla si mostenitoarea companiei care efectua zborul impreuna cu sapte dintre prietenele ei.

- Rusia a testat cu succes racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este "o arma ideala" cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei.

- Fiecare vietuitoare de pe Planeta face parte dintr-un proverbial lant trofic. Animalele mananca plante, plantele mananca plante, plantele mananca animale, animalele mananca animale. Toate fac parte dintr-un ciclu al vietii si al mortii. Bacteriile su

- In ultimele 24 de ore, peste 120 de pompieri cu 40 mijloace tehnice au intervenit pentru limitarea și inlaturarea efectelor generate de topirii stratului de zapada și creșterii nivelului panzei freatice din anumite zone. In cursul zilei de ieri și in timpul nopții, pompierii militari au acționat pentru…

- Tragedie aviatica in Siria, unde un avion rusesc s-a prabușit! Cei 26 de pasageri plus șase membri ai echipajului și-au pierdut viețile. Avionul s-a prabușit la 1.600 de metri de pista de aterizare de la Khmeimim. Din primele cercetari, ar fi vorba despre o defecțiune tehnica, iar avionul nu ar fi fost…

- 32 de oameni au murit, dupa ce un avion militar rusesc s-a prabusit, a anuntat ministrul sirian al Apararii. Avionul de transport s-a prabușit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmeimim, langa orașul Latakia.

- Deși Air Force One este numele de cod pentru avionul care il transporta pe președintele SUA, orice tip de aeronava ar fi, administrațiile prezidențiale fac eforturi pentru a concepe, construi și decora un aparat de zbor suficient de luxos și sigur pentru a-l ține la bord pe cel mai puternic om din lume.…

- Despre defileul Trinca din raionul Edinet, unic in felul sau am scris deja in publicatia „Edinet – doua defileuri in toltre”, dar s-a intimplat, ca am revenit la acest defileu si iata de ce. Pe una dintre fotografiile din publicatia precedenta am fotografiat din virful defileului platoul cu cuptoare…

- Epava aeronavei prabușite in Iran, gasita. Epava avionlui Aseman Airlines prabușit in Iran a fost gasita, arata presa locala. In urma tragicului incident, toți cei 66 de oameni aflați la bord și-au pierdut viața. Aeronava s-a prabușit in munții Zagros din Iran, sambata, fiind uciși toți ce 66 de aomeni…

- Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP, citat de Agerpres. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj ...

- Avion de linie, prabușit in Iran. Un avion de linie iranian, cu peste 60 de pasageri la bord, care asigura o legatura interna, s-a prabusit in dimineața zilei de duminica, 18 februarie, intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, potrivit Agerpres , care citeaza presa iraniana. Avionul, care asigura…

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu, dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului. Pilotii au reusit sa aduca in siguranta avionul la sol si nu au fost inregistrate victime, informeaza CBS News.…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in confruntarile ce au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute intre armata si mineri clandestini in sudul Venezuelei, intr-o regiune izolata, bogata in zacaminte de aur si diamante, cunoscuta pentru violente si rivalitati intre bande, potrivit unui parlamentar…

- Aeronava de pasageri An-148 a companiei „Saratov Airlines" s-a prabușit dupa decolarea din Moscova. La bord se aflau 71 de persoane. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare. Potrivit primelor informații,…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit in Rusia, dupa ce s-a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, conforma Rusia Today. A

- A fost alerta vineri seara pe Aeroportul Otopeni. Pilotii unui avion al companiei Ryanair care plecase spre Dublin au cerut ca aeronava sa revina pe aeroport dupa ce in timpul manevrelor de decolare ar fi lovit pista cu coada, relateaza Digi 24.Avionul cu 173 de pasageri la bord a aterizat in conditii…

- Concordia Chiajna a pierdut clar primul meci oficial din 2018, fiind invinsa pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-2. Problemele ilfovenilor au continuat insa și dupa finalul meciului, mai exact in aceasta dimineața. Jucatorii Concordiei ar fi trebuit sa aterizeze, la ora 09:30, la București, insa acest lucru…

- Ziua de 25 ianuarie 1982 era o zi insorita, fara nori si fara precipitatii care sa impiedice zborul. O aeronava apartinand Tarom facea exercitii de aterizare si decolare cu mai multe grupe de elevi. De regula, in afara echipajului se mai aflau in avion 3 4 elevi care treceau pe rand in cabina, la comenzi.…

- Un incendiu a izbucnit intr-un avion de pasageri, dupa ce un incarcator portabil de telefon a explodat. Scena s-a consumat pe aeroportul din orasul rusesc Volgograd. Avionul, un Airbus A320, era o ...

- Presedintele Tribunalului Mures, Veronica Szasz, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca in cursul anului trecut incarcatura pe judecator a fost de 770 de dosare, cu 152 de dosare mai multe decat in 2016. "Volumul de activitate al instantei a fost in anul 2017 de 12.387 de dosare, in conditiile…

- Pe modelul Draganesti Vlasca, ISU “A. D. Ghica” vrea sa mai infiinteze inca trei puncte de lucru in Eveniment / In data de 06.10.2017 a fost operationalizat Punctul de Lucru din localitatea Draganesti Vlasca, acesta avand in dotare o autospeciala de interventie cu apa si spuma si o ambulana SMURD,…

- Un barbat din Marea Britanie care a alergat luni cu castile in urechi pe banda de urgenta a unei autostrazi din Franta pentru a ajunge pe aeroportul din Lyon (centru-est), impasibil la ordinele politistilor, a fost pana la urma oprit din cursa de acestia.

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Liderul catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, a plecat luni dimineata cu avionul spre Copenhaga, in pofida riscului de a fi arestat daca paraseste teritoriul Belgiei, in baza mandatului international care il vizeaza, transmite AFP, preluand cotidianul spaniol El Pais, informeaza agerpres.ro. …

- La patru ani de la cumplitul accident aviatic in care si-a pierdut viata pilotul Adrian Iovan, creatoarea de moda si fiul sau au mers la locul accidentului pentru parastas. Adrian Iovan si-a pierdut viata pe 20 ianuarie 2014, intr-un accident aviatic, in Muntii Apuseni, in timp ce opera o cursa speciala…

- Noi imagini din interiorul Palatului Buckingham ofera o adevarata lectie de istorie a Familiei Regale britanice, dupa ce, in timpul renovarilor cladirii au fost descoperite pachete de tigari datand in Era Victoriana si bucati din ziare...

- Muncitorii care renoveaza Palatul Buckingham din Marea Britanie au descoperit o nișa necunoscuta in care se gaseau fragmente de ziar de pe vremea Regineri VIctoria (1837-1901), dar și pachete de țigari de epoca.

- In 2015, Malaysia Airlines a fost aproape de faliment, dupa ce zborul MH370 a disparut fara urma, iar un alt avion al companiei, zborul MH17, a fost doborat de o racheta, in spațiul aerian al Ucrainei.

- Chiar daca multa lume spune ca piata de dispozitive wearables e in declin si ca nimeni nu prea mai cumpara smartwatch-uri, producatorul elvetian de ceasuri Tag Heuer este de alta parere.Noul smartwatch exclusivist produs de Tag Heuer costa nici mai mult nici mai putin de 197.

- Compania aeriana Turkish Airlines vine in sprijinul celor care doresc sa calatoreasca in Turcia cu o oferta promotionala. Astfel, pentru o calatorie dus intors Constanta Istanbul se va achita suma de 99 de euro taxe incluse .De asemenea compania aeriana vine cu tarife promotionale disponibile si pentru…

- Unul dintre cele cinci cele mai mari diamante descoperite in lume, o gema de 910 carate, a fost extras recent din Lesotho, a anuntat, luni, compania miniera britanica Gem Diamonds, citata de Le Figaro.

- Înca un mit a fost demontat. Barbatul perfect nu exista. Una dintre fostele iubite ale lui Lewis Hamilton, Veronica Valle, a facut dezaluiri incredibile cu privire la campionul de Formula 1. Deși tânara de 26 de ani credea ca relația lor merge pe drumul cel bun, modelul și-a dat seama…

- Nervi intinsi la maximum azi dimineata pe Aeroportul Traian Vuia din Timisoara. Peste 150 de pasageri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti cu o cursa Ryan Air au ramas pe aeroport din cauza ca avionul s-a defectat. Pasagerii urmau sa decoleze spre Capitala la ora 7.15. S-au prezentat in aeroport,…

- Organizatorii vizitei papei Francisc in Chile au prezentat avionul, un Airbus modelul A321 avand capacitatea de 220 de pasageri, cu care Suveranul Pontif se va deplasa in aceasta tara, relateaza joi EFE. Papa va ajunge la Santiago luni 15 ianuarie cu un avion Alitalia, dar in Chile se…

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- O aeronava BlueAir care a plecat dimineața din Bacau, cu destinația Catania, a aterizat de urgența la Palermo. Avionul era sa se prabușeasca in mare, spun pasagerii. Pilotul a reușit sa il redreseze și sa aterizeze de urgența. B...

- Incident incredibil in Spania. Un pasager nervos ca avionul sau a avut intarziere a decis sa coboare folosind una dintre iesirile de urgenta de deasupra aripilor. Cursa low-cost a decolat de pe aeroportul din Lodra cu intarziere de o ora. Iar la aterizarea la destinatie, pe aeroportul din Malaga, oamenii…

- Cursa Roma-Chișinau intarzie de cateva ore. Acesta urma sa aterizeze in Chișinau la ora 11:45, insa tabloul de bord arat ca acesta se va reține pana la ora 15:55. Pe o rețea de socializare un moldovean s-a aratat infuriat de situația data și a spus ca mai mulți moldoveni stau și așteapta in aeroport…

- Razvan Botezatu a ales sa-i faca o surpriza de proportii mamei sale. A luat avionul și a plecat in Germania, acolo unde ea locuieste, fara sa o anunțe. Ajutat de sora lui, acesta a trezit-o din somn, iar reactia mamei sale cand i-a vazut este mai mult decat emotionanta.

- Momente teribile traite de cea mai frumoasa jucatoare de tenis din Romania. Una dintre colegele Simonei Halep a dezvaluit faptul ca a fost aproape de moarte. Sorana Cirstea a povestit cu lux de amanunte episodul infricoșator trait in luna mai, cand avionul care se afla in drum spre Madrid a fost…

- O plimbare cu mocanița prin padure observand iepuri salbatici și caprioare, care se termina cu o vizita la unul dintre cele mai frumoase conace nobiliare din Bistrița-Nasaud. Acesta este visul unui avocat din București, care vrea sa preia conacul familiei Teleki din Comlod.

- Autoritațile aeronautice din Europa au îndemnat companiile aeriene sa le aminteasca pasagerilor, în perioada sarbatorilor, cum sa transporte aparatele care au baterii litiu-ion, pentru a evita izbucnirea unor incendii la bordul avioanelor.

- Avionul care a sosit, marți, de la Viena pe aroportul din Sibiu a lovit o pasare la aterizare și are probleme tehnice, acesta fiind și motivul pentru care nu a mai putut efectua zborul retur de la Sibiu la Viena. Cursa a fost anulata.