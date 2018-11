Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat un vechi membru al Partidului Republican pentru pozitia de ambasador in Australia, a anuntat Casa Alba, care spera sa ocupe acest post diplomatic cheie ramas vacant de doi ani, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Numirea lui Arthur B. Culvahouse,…

- Un avion de vanatoare MiG 29 s a prabusit sambata in Egipt, pilotul egiptean al aparatului de zbor reusind sa se catapulteze in siguranta, a anuntat concernul rus United Aircraft Corporation, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Avionul fusese livrat Egiptului…

- Cel putin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai multi oficiali indonezieni, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Potrivit US Navy, personalul ranit este "in condiții stabile" și niciuna dintre leziuni nu este de natura sa puna in pericol viața vreunei persoane. Cu toate acestea, unii dintre militarii raniti au fost evacuați pe uscat. Accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3, ora…

- Un elicopter al fortelor de securitate s-a prabusit in vestul Afganistanului si toate cele cinci persoane aflate la bord au murit, inclusiv doi piloti, au anuntat sambata surse oficiale citate de Reuters si dpa. Elicopterul s-a prabusit vineri seara in districtul Balabolok din provincia Farah din cauza…

- “Urmaresc cu mare neliniste ce s-a intamplat la Genoa. Pare sa fie vorba de o tragedie uriasa”, a scris oficialul pe Twitter, adaugand ca este in drum spre locul tragediei. Echipele de salvare au descoperit mai multe masini cazute, cu persoane decedate in interior, sub podul de pe autostrada care…