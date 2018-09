Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul unuia dintre avioanele de tip F-7 a murit in timpul accidentului produs deasupra cartierului Katampe din capitala in jurul orei 11:00 (10:00 GMT), a afirmat purtatorul de cuvant Ibikunle Daramola intr-un comunicat."Cu regret trebuie sa anunt ca unul dintre piloti, care a reusit…

- Doua avioane de lupta nigeriene au intrat in coliziune si s-au prabusit in capitala Abuja, provocand panica printre locuitori, a declarat vineri un purtator de cuvant al fortelor aeriene nigeriene, relateaza dpa. Pilotul unuia dintre avioanele de tip F-7 a murit in timpul accidentului produs deasupra…

- Avioane invizibil pe radar de tip F-35 din dotarea forțelor SUA au fost folosite joi pentru prima data intr-o misiune de lupta, bombardand un obiectiv al insurgenților talibani in Afganistan, au declarat oficiali americani, informeaza site-ul publicației Stars and Stripes, scrie Mediafax.Totuși,…

- Avioane invizibil pe radar de tip F-35 din dotarea fortelor SUA au fost folosite joi pentru prima data intr-o misiune de lupta, bombardand un obiectiv al insurgentilor talibani in Afganistan, au declarat oficiali americani, informeaza site-ul publicatiei Stars and Stripes.

- Nu exista niciun indiciu ca incidentul a fost unul terorist, a spus seriful comitatului Pierce pe Twitter. Niciun pasager nu era la bordul avionului, iar aeroportul a anuntat ca a fost reluata activitatea normala. Pilotul de 29 de ani era intr-o stare suicidara si pare ca a actionat singur, a spus seriful,…

- Patru membri ai unei familii din Franța au provocat evacuarea temporara a unor zone din aeroportul din Frankfurt, dupa ce au trecut neautorizat de zona de securitate, situația fiind rezolvata dupa cateva ore, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Autoritațile au anunțat printr-un mesaj pe Twitter…

- Autoritatile din Vanuatu au decretat stare de urgenta pe insula Ambae si au ordonat evacuarea obligatorie a tuturor locuitorilor sai dupa ce vulcanul Marano a devenit din nou activ si a expulzat un nor de cenusa, informeaza vineri AFP. Vulcanul Marano s-a trezit la viata anul trecut, in luna…

- Un incendiu care s-a declansat in carlinga a fost cauza prabusirii zborului EgyptAir MS804 in 2016, accident soldat cu 66 de morti, au anuntat investigatorii francezi, contrazicand astfel autoritatile egiptene care au declarat ca au gasit urme de explozibil, scrie The Guardian, preluat de News.ro.…